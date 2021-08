Kylian Mbappé

Une dernière danse en Ligue 1 pour Kylian Mbappé ? L'attaquant international français n'a plus qu'un an de contrat au PSG. Et cette saison ressemble, à 22 ans, à un tournant. En difficulté avec les Bleus à l'Euro, Mbappé a vécu un été agité, marqué par les critiques après son penalty raté contre la Suisse. Ce n'est pas quelque chose dont il a eu l'habitude, jusqu'ici dans sa jeune carrière. Alors qu'il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, et qu'il pourrait être épaulé cette saison par un certain Lionel Messi, l'ancien Monégasque aura sans doute à coeur de frapper un grand coup pour se reprendre et rendre le titre à Paris. Il peut espérer, déjà, devenir cette saison le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG en dépassant Zlatan Ibrahimovic (132 buts, contre 156). Surtout, il visera un quatrième titre de meilleur buteur consécutif, fait inédit depuis Jean-Pierre Papin, qui en avait cumulé cinq entre 1987-1988 et 1991-1992. Avant de partir en beauté ?

Pourquoi il faut le suivre : Parce qu'il faut profiter de Mbappé. Peut-être est-ce sa dernière saison en France...

Achraf Hakimi

Au nom peut-être moins ronflant que Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi débarque toutefois à Paris avec l'étiquette de recrue la plus chère du mercato estival. Arrivé de l'Inter Milan contre 60 millions d'euros, le Marocain doit être le latéral droit tant attendu au PSG depuis bon nombre de saisons et faire oublier les déceptions Aurier, Meunier ou encore Florenzi. Rapide, dynamique et très décisif, le défenseur de 22 ans va déjà connaître son quatrième club en carrière après le Real Madrid, Dortmund et l'Inter. Déjà buteur avec ses nouvelles couleurs en amical et pour sa première en Ligue 1, celui qui révolutionne son poste match après match porte également beaucoup d'attentes en lui avec ce transfert. D'autant plus intéressant à suivre !

Pourquoi il faut le suivre : Pour voir si Pochettino adapte son dispositif tactique dans le but de le mettre dans les meilleures conditions, et pour savoir si la malédiction des Parisiens au poste de latéral droit est enfin terminée.

Gianluigi Donnarumma

Le PSG a flairé le bon coup à la fin du printemps en se mettant d'accord avec Gianluigi Donnarumma. Car au cours de l'été, le gardien de but de 22 ans, laissé libre par l'AC Milan, est devenu champion d'Europe avec l'Italie. S'il a sauvé la Nazionale à plusieurs reprises pendant l'Euro, et notamment en finale où il s'est montré très efficace pendant la séance de tirs au but, le nouveau portier parisien a été élu meilleur joueur de la compétition. C'est avec ce nouveau statut que Gianluigi Donnarumma arrive au PSG où il sera mis en concurrence avec Keylor Navas... qui a réalisé une saison 2020-21 XXL avec le club de la capitale. L'immense coup du mercato va sûrement se transformer en un gros casse-tête pour Mauricio Pochettino.

Pourquoi il faut le suivre : Voir le meilleur joueur de l'Euro débarquer en Ligue 1 est évidemment un événement et son duel avec Keylor Navas pour le poste de titulaire sera à suivre de très près.

Myron Boadu

L'AS Monaco ne manquait pourtant pas d'arguments offensifs, avec un duo Kevin Volland - Wissam Ben Yedder, auteurs à eux deux de 40 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais le club du Rocher a décidé de compenser le départ du vieillissant et fragile Stefan Jovetic par l'électrisant Myron Boadu. Cadre des espoirs néerlandais depuis deux ans, l'attaquant quitte son pays natal sur une saison pleine à Alkmaar (15 buts) et déjà 38 réalisations en Eredivisie, à seulement 20 ans. Parfois encore brut mais déjà létal devant le but, on ne serait pas surpris de le voir rapidement s'installer dans la rotation de Niko Kovac.

Pourquoi il faut le suivre : parce qu'il est rare de voir un tel talent européen arriver à cet âge en Ligue 1.

Justin Kluivert

Ces dernières années, l'OGC Nice s'est fait une spécialité de relancer des joueurs en difficulté. Il est compliqué de caser Justin Kluivert, 22 ans seulement, dans cette catégorie. Mais force est de constater que le fils de Patrick, considéré comme une pépite lors de ses débuts à l'Ajax en 2017, a peiné à confirmer depuis. Parti à l'AS Rome, il n'y a inscrit que cinq petits buts en 53 matches. Son prêt au RB Leipzig, la saison dernière, n'a pas été beaucoup plus fructueux (19 matches, 3 buts). Pourtant, l'ailier néerlandais reste un joueur spécial. L'international (2 sélections) est particulièrement doué en un-contre-un, rapide, créatif... Tout ce que recherche Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Gym, pour occuper les côtés de son 4-4-2. Souvent blessé, Kluivert doit désormais trouver sa régularité pour se relancer.

Pourquoi il faut le suivre : Même en difficulté, Kluivert reste un joueur spectaculaire. Si Galtier parvient à en tirer le meilleur, il pourrait sans doute se glisser parmi les meilleurs du championnat.

Mamadou Sakho

Le retour de Mamadou Sakho en Ligue 1 est l'un des coups marquants de ce mercato estival et il est signé Montpellier Hérault Sport Club. Le défenseur international français (29 sélections) de 31 ans s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec le club présidé par Laurent Nicollin pour prendre la succession de Vitorino Hilton au sein de la défense montpelliéraine. La direction héraultaise attend que l'ancien Parisien apporte toute son expérience au sein de l'effectif et lui fasse passer un palier significatif afin, pourquoi pas, de viser une place européenne. Cependant, le physique du héros de France-Ukraine 2013 sera la grande inconnue. Car depuis deux ans, Mamadou Sakho enchaîne les blessures et n'a pas pu enchaîner les matches.

Pourquoi il faut le suivre : Mamadou Sakho est un joueur emblématique du PSG du début de la dernière décennie et pour la Ligue 1, le retour d'un international français reste toujours un évenement.

Jérémy Doku

Il s'en est fallu de deux matches à l'Euro avec la Belgique, contre la FInlande puis en quarts de finale contre l'Italie pour que l'Europe ait soudainement des étoiles dans les yeux. Virevoltant, provocateur, spectaculaire : Jérémy Doku a livré en à peine deux heures et demi de jeu un bel échantillon de son talent. Rennes s'en frotte les mains, un an après avoir aligné 26 millions d'euros pour l'attirer en Bretagne. Après un temps d'adaptation, l'ancien d'Anderlecht doit désormais s'imposer comme le patron de l'attaque sous Bruno Genesio. Il doit pour cela passer un cap dans le dernier geste et dans ses prises de décision dans les 30 derniers mètres. S'il y parvient, il va faire régulièrement chaud au Roazhon Park.

Pourquoi il faut le suivre : s'il enchaîne des prestations dans la lignée de l'Euro, cela pourrait bien être la dernière saison de Doku en Ligue 1.

Rayan Cherki

Voilà un bout de temps qu'on entend parler de Rayan Cherki. Lancé en Ligue 1 il y a deux saisons, à 16 ans à peine, le grand espoir de l'OL était précédé par sa réputation. Il ne s'est pourtant, pour l'instant, pas vraiment imposé. Utilisé avec parcimonie par Rudi Garcia (33 matches, 6 titularisations), le précoce attaquant a tout de même commencé à se faire remarquer en fin de saison dernière, avec trois passes décisives et un but lors des neuf dernières journées de championnat. Alors qu'il fêtera sa majorité le 17 août, Cherki a l'opportunité de se faire une place, définitivement cette fois. Le Gone a les qualités pour convaincre Peter Bosz, le nouveau coach lyonnais. Il faudra pour cela un peu plus de rigueur tactique, et l'entraîneur néerlandais ne va pas le lâcher : "Il a beaucoup à apprendre, et je suis là pour l'aider."

Pourquoi il faut le suivre : Memphis Depay parti, l'OL doit se trouver un nouveau leader technique devant. Cherki a toutes les qualités pour remplir ce rôle, et Bosz peut le faire exploser.

Jonathan David

Recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, Jonathan David avait connu des débuts compliqués dans le Nord la saison dernière, avec deux petits buts en 19 matches. Mais l'exercice 2021-2021 s'est finalement terminé en apothéose pour le Canadien et les Dogues, sacrés champions de France devant le PSG. L'ancien de la Gantoise a marqué des buts qui ont compté dans le sprint final : doublé contre l'OM (28e journée), but de la victoire face au PSG (31e), but contre l'OL (34e), contre Lens (36e), contre Angers (38e)... Avec treize réalisations en 37 rencontres, il a terminé dans les places d'honneur du classement des buteurs. L'objectif, pour lui, sera d'aller encore plus haut cette saison, surtout au point de vue personnel, en s'évitant un nouveau départ au ralenti.

Pourquoi il faut le suivre : David avait mis quelques matches pour s'adapter, avant de finir en trombe. On est curieux de voir jusqu'où il peut aller sur une saison "complète" désormais.

Jonathan David (Lille) lors du Trophée des champions face au PSG Crédit: Getty Images

Gerson

Ils étaient plusieurs à contester ce titre, mais la recrue phare du mercato de l'OM s'appelle sans doute Gerson. Ne serait-ce que pour l'investissement consenti par Marseille (20 millions d'euros) pour attirer le Brésilien. A 24 ans, le milieu de terrain revient en Europe, après une première expérience mitigée en Italie, entre l'AS Rome et la Fiorentina (de 2016 à 2019). Depuis, il a bien grandi : double champion national et vainqueur de la Copa Libertadores avec Flamengo, Gerson a été présenté par le président marseillais Pablo Longoria comme "le plus grand talent brésilien de sa génération", rien que ça. Parfois comparé à Paul Pogba, ardemment désiré par le coach Jorge Sampaoli, le 25e joueur auriverde de l'histoire de l'OM devrait former avec Mattéo Guendouzi un milieu marseillais new look, à la hauteur des grandes ambitions du club cette saison.

Pourquoi il faut le suivre : Hors PSG, l'arrivée de Gerson est l'un des plus gros transferts de l'été. Si Sampaoli a autant insisté, c'est qu'il en attend de grandes choses.

Mattéo Guendouzi

57 matches en Premier League, 24 en Bundesliga, 17 en Ligue Europa : à 22 ans, Mattéo Guendouzi possède déjà un CV impressionnant. Pour autant, les derniers mois ont un peu fait oublier le potentiel énorme du capitaine de l'équipe de France espoirs, futur compère de Gerson au milieu. Lancé dans le grand bain par Unai Emery à Arsenal, il y a réalisé des débuts tonitruants. L'arrivée d'un autre Espagnol sur le banc, Mikel Arteta, a freiné l'ascension de l'ancien Lorientais. Parti fâché de Londres, il s'est relancé au Hertha Berlin, un peu plus loin des regards. Le voilà désormais aux yeux de tous, à l'OM, où son caractère, son énergie et son talent devraient faire des étincelles. Guendouzi a déjà impressionné en présaison : on n'attend que la confirmation, pour retrouver l'autoroute d'une carrière qui a pris quelques petits détours.

Pourquoi il faut le suivre : Guendouzi a un tempérament de feu, à la hauteur de ses qualités. Spectacle garanti avec lui au Vélodrome.

Nathanaël Mbuku

S'il patit du manque d'exposition de son club, le Stade de Reims, Mbuku s'est pourtant fait remarquer la saison passée. L'ailier gauche a signé une belle deuxième partie de saison, devenant un des principaux dangers des siens et s'imposant comme un titulaire indiscutable. Si l'expérience estivale avec l'équipe de France aux JO ne lui laissera sans doute pas un souvenir impérissable, elle pourrait bien lui donner envie de décoller pour de bon. Sa marge de progression est certaine, tant dans la projection (passes, dribbles) que dans son poids près des buts adverses. Mais avec le départ de Boulaye Dia vers la Liga, Mbuku pourrait hériter de plus de responsabilités offensives. Le contexte est idéal pour s'épanouir, à à peine 19 ans.

Pourquoi il faut le suivre : dynamique, contexte... tout est réuni pour voir Mbuku devenir un joueur qui compte en Ligue 1 dès cette saison.

Nathanael Mbuku Crédit: Getty Images

Wylan Cyprien

Il a connu les heures sombres du RC Lens (2012-2016), son club formateur, lorsque les Nordistes étaient au bord de la relégation en... troisième division. Puis, une explosion sous les couleurs de l'OGC Nice, avec 23 buts en 111 matchs et le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 en 2017, avant d'être gentiment poussé vers la sortie en 2020 par son entraîneur d'alors, Patrick Vieira, qui ne lui assurait pas une place de titulaire. Wylan Cyprien en profite donc pour tenter l'aventure italienne, du côté de Parme. Mais la Dolce Vita tourne vite au calvaire. Avec seulement 15 matchs disputés, le milieu français se perd quelque peu sur le banc et son club connaît la relégation en Serie B en fin de saison dernière. Pour rester dans l'élite, l'ex-international espoir est donc prêté au FC Nantes, où il a l'occasion, cette année, de rebondir pour son come-back dans le championnat de France.

Pourquoi il faut le suivre : il retrouvera son ancien entraîneur à Lens, Antoine Kombouaré, avec qui il s'était fait un nom en Ligue 1. Peut-être le déclic pour que Cyprien retrouve son réel niveau.

Kévin Gameiro

Il était attendu à Marseille et ce sera finalement un inattendu come-back à Strasbourg. Treize ans après son départ à Lorient, Kevin Gameiro retrouve son club formateur. Avec le Racing, l'attaquant international français (13 sélections) a surtout vécu des galères, comme cette relégation en Ligue 2 en 2008, qui avait marqué le point de départ de la descente aux enfers du club alsacien. Désormais solidement ancrée dans l'élite depuis 2017, la formation entraînée par Julien Stephan pourra compter sur l'expérience de l'ancien Parisien, devenu un goleador redouté en Liga sous les couleurs de Valence et Séville. A 34 ans, Kevin Gameiro voudra faire passer un palier au Racing Club de Strasbourg et lui faire retrouver les sommets de la Ligue 1.

Pourquoi il faut le suivre : Avec Kevin Gameiro, c'est au moins 10 buts par saison assurés. Et un nouveau candidat capable de concurrencer Kylian Mbappé au classement des buteurs ?

Mohamed Bayo

L'épopée clermontoise n'aurait pu avoir lieu sans lui. Mohamed Bayo, l'enfant du club, évolue depuis 2004 en Auvergne, hormis un court prêt à Dunkerque (2019-2020) avant de retrouver ses racines. L'international Guinéen, malgré sa double nationalité partagée avec la France, a marqué de ses crampons la Ligue 2, la saison passée. Avec 22 réalisations pour sa deuxième année à ce niveau-la, l'avant-centre de 23 ans termine meilleur buteur de Ligue 2, en ayant au passage récupéré le titre de joueur du mois de février. Des performances qui ont grandement contribué à la montée historique du Clermont Foot en Ligue 1, pour la première fois de l'histoire du club. Autant dire que Mohamed Bayo, lié à Clermont jusqu'en juin 2023, est sur une lancée parfaite pour se faire connaître dans l'élite et, pourquoi pas, figurer parmi les meilleurs buteurs de L1 dès sa première saison au sommet.

Pourquoi il faut le suivre : les Girondins ont semble-t-il déjà jeté leur dévolu sur lui et son potentiel. Mohamed Bayo a de grandes chances de faire partie des prochains meilleurs espoirs de Ligue 1 en fin de saison.

Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont, et buteur contre Grenoble Crédit: Imago

