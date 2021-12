Dans exactement quinze jours, Kylian Mbappé sera libre de signer dans le club de son choix. Alors que le PSG a récemment repris les discussions avec l'entourage de l'attaquant international français, Leonardo s'est exprimé sur le sujet jeudi. "", a déclaré le directeur sportif brésilien lors d'une conférence de l’association des étudiants du Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA) de l’Université Paris/Panthéon-Sorbonne et dont les propos ont été relayés par RMC

Actuellement leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, où il affrontera le Real Madrid, le club de la capitale avait proposé une offre XXL à Kylian Mbappé pour tenter de lui faire prolonger son contrat l'été dernier. Mais l'ancien Monégasque avait refusé un salaire annuel de 25 millions d'euros net et un contrat jusqu'en juin 2026 . Sollicité par le Real Madrid, qui était prêt à proposer 200 millions d'euros , le Bondynois est resté au PSG et réalise un début de saison tonitruant comme le prouvent ses statistiques : 13 buts et 14 passes décisives, L1 et C1 confondues.