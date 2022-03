dépendra beaucoup de la prolongation de Boubacar Kamara". En fin de contrat en juin prochain avec son club formateur, Pour Pablo Longoria, l'heure est déjà à la préparation de la saison 2022-23. Dans un entretien accordé vendredi à La Provence , le président marseillais a fait le point sur le prochain mercato de l'actuel deuxième de Ligue 1. Le dirigeant espagnol a d'abord indiqué qu'il "". En fin de contrat en juin prochain avec son club formateur, le joueur de 22 ans intéresse notamment Dortmund et la Roma. Mais l'OM n'a pas dit son dernier mot sur ce dossier.

"Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l'un de tes meilleurs et l'une des meilleures valeurs de l'effectif est toujours un échec, a souligné le président marseillais. Je crois dans les anciennes valeurs du football, à l'attachement. Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que j'ai un non définitif, j'y croirai."

"Il a un contrat, il sait son statut et le respect que le club a pour lui. Les situations changent. Un remplaçant devient titulaire la semaine suivante. C'est la vie du sportif. Personne ne peut lui garantir une position de titulaire", a indiqué Pablo Longoria, qui soutient ainsi la position de son entraîneur, Jorge Sampaoli. L'avenir d'Arkadiusz Milik sera un autre dossier brûlant du mercato olympien. L'attaquant international polonais n'est plus un titulaire indiscutable depuis plusieurs semaines et a fait part de son incompréhension sur le terrain et derrière les micros.

C'est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l'OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances, a répondu Pablo Longoria. William est l'un des meilleurs jeunes défenseurs que j'ai vus dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C'est une vraie question de valeur, de marché. Mais on a des relations extraordinaires avec Arsenal." Au coeur de l'automne, Si l'OM va lever les options d'achat pour Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, quid de William Saliba, prêté par Arsenal ? ", a répondu Pablo Longoria.Au coeur de l'automne, Mikel Arteta rappelait qu'il y avait "de la place" pour l'ancien Stéphanois chez les Gunners ... même s'il ne l'a pas fait jouer en 2020-21.

Mais après avoir payé quelque 30 millions d'euros en 2019, pas sûr que le club londonien ne brade le joueur de 20 ans l'été prochain.

