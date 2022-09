Arrivé en 2020 depuis le FC Barcelone contre 1,5 million d'euros, le gaucher a signé libre avec son nouveau club, après avoir résilié son contrat au PSG. En France, il aura disputé 37 matches sous le maillot parisien, distillant 7 passes décisives. Il n'aura cependant jamais pu s'imposer, entrant à peine dans la rotation de Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino. La saison dernière, le frère de Thiago avait été prêté à la Real Sociedad pour les six derniers mois.

Le PSG se libère donc avec ce départ d'un nouveau joueur voué à ne pas jouer cette saison, et donc d'un salaire gaspillé. Il ne reste plus qu'à trouver une porte de sortie à Mauro Icardi, toujours plus proche de la Turquie , et le mercato 2022 du PSG sera une réussite, au moins dans le sens des départs.