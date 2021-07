Le PSG veut frapper fort sur le marché des transferts et le montre de jour en jour. Après avoir enregistré la signature de Georginio Wijnaldum et bientôt celles de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le club la capitale aurait appuyé sur l'accélérateur concernant le dossier Sergio Ramos . D'après les informations d' ESPN , le deuxième de Ligue 1 et l'entourage du défenseur international espagnol de 35 ans seraient actuellement en négociations avancées.