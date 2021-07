Cette décision signifie-t-elle que Kylian Mbappé partira du club de la capitale dès cet été ? D'après L'Equipe, le Bondynois pourrait rester au Paris Saint-Germain lors du prochaine exercice. Ainsi, le vainqueur de la Coupe de France 2021 serait confronté au risque de voir partir le champion du monde 2018 libre dans un an, alors qu'il avait déboursé 145 millions d'euros, plus 35 de bonus, pour le recruter.

Après des échecs successifs en Ligue des champions, et la saison dernière en championnat de France, Kylian Mbappé souhaite évoluer dans une équipe ultra compétitive pour pouvoir remplir son armoire à trophées. Cependant, le PSG s'est déjà employé à ce niveau-là depuis plusieurs semaines : outre l'arrivée de Georginio Wijnaldum et la prolongation de contrat de Neymar , les signatures de Gianluigi Donnarumma et de Achraf Hakimi sont attendues dans les prochaines heures. Et d'autres joueurs pourraient encore arriver d'ici la fin août.