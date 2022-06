Les saisons se suivent et se ressemblent. Kylian Mbappé a une nouvelle fois décroché le titre de meilleur joueur de Ligue 1 , que vous lui avez attribué en votant après chaque journée de Championnat sur notre site. Avec 192 points au compteur, la star du PSG, désormais liée au club de la capitale jusqu'en 2025 , a dominé la concurrence de la tête et des épaules pour s’offrir une troisième récompense individuelle après celles obtenues en 2019 et 2021.