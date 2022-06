Alain Perrin, êtes-vous surpris de voir le PSG négocier pour recruter Christophe Galtier ?

Alain Perrin. : "Non. On voit bien que c'est un attelage avec : "Non. On voit bien que c'est un attelage avec Luis Campos . Compte tenu de leurs affinités, je ne suis pas surpris qu'il ait de nouveau envie de travailler avec Christophe . Après, que les Qataris accèdent à la demande de Luis Campos, ce n'était pas forcément gagné parce que ce n'est pas leur manière de fonctionner. Auparavant, ils misaient sur des entraîneurs étrangers. Mais au final, c'est logique compte tenu de ce que Christophe a fait dans ses précédents clubs. Sur le plan national, il est l'un des meilleurs entraîneurs français."

S'il signe, Christophe Galtier aura un vestiaire de stars au PSG avec notamment Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Peut-il réussir ce défi-là ?

A.P. : "Le sens relationnel est le point fort de Christophe. C'est un entraîneur qui a une main ferme dans un gant de velours. Il a son caractère, ses idées et ses principes. A Lyon (ndlr : Christophe Galtier était l'adjoint d'Alain Perrin lors de la saison 2007-08), il a déjà été confronté à ça. A l'époque, l'OL était la meilleure équipe française. Il n'avait pas de difficultés pour établir un très bon contact avec des joueurs à fort caractère comme Juninho, Cris, Grégory Coupet, : "Le sens relationnel est le point fort de Christophe. C'est un entraîneur qui a une main ferme dans un gant de velours. Il a son caractère, ses idées et ses principes. A Lyon (ndlr : Christophe Galtier était l'adjoint d'Alain Perrin lors de la saison 2007-08), il a déjà été confronté à ça. A l'époque, l'OL était la meilleure équipe française. Il n'avait pas de difficultés pour établir un très bon contact avec des joueurs à fort caractère comme Juninho, Cris, Grégory Coupet, Sidney Govou ou Karim Benzema . C'était un vestiaire de très haut niveau. Il a déjà un "background" et il va s'appuyer dessus. Il est respecté pour ses compétences et son style."

Christophe n'est pas quelqu'un qui aime passer en force. Il pose ses idées à travers un dialogue

A vos côtés à Lyon, il a réussi à coacher des très grands joueurs. Mais à Paris, il devra s'imposer auprès de stars planétaires...

A.P. : "Vous savez, le domaine de la communication concerne deux personnes. Il y a le message que vous faites passer et la volonté de l'autre de l'accepter. Christophe sera amené à composer avec des joueurs stars. Il le sait tout ça. Lui appuie beaucoup sur la notion de groupe. Il aime créer un climat de confiance. Après si un joueur refuse d'adhérer au projet, c'est compliqué pour n'importe quel entraîneur. Si les joueurs ont de la bonne volonté, ils trouveront en Christophe un interlocuteur qui est capable d'écouter et de composer. Ce n'est pas quelqu'un qui aime passer en force. Il pose ses idées à travers un dialogue."

Galtier : "Je m'efforce de ne pas être un phénomène de mode"

Serait-il capable de mettre Neymar sur le banc au coup d'envoi d'un match s'il ne donne pas satisfaction ?

A.P. : "La question pour un entraîneur est de savoir quelles sont les solutions de rechange. Les journalistes sont beaucoup dans le tout ou rien, en disant : 'il faut sortir le joueur, etc..'. Mais il faut aussi composer avec la personnalité des joueurs sur la durée. Tout d'abord, il faut avoir des solutions de remplacement qui soient efficaces et connaître les conséquences des actions que vous faites. Si vous perdez le joueur et qu'il n'est plus en confiance même quand vous le rappelez, il ne peut pas être bon. Il faut évaluer les risques des décisions que vous prenez sur du moyen et long terme. Cela peut aussi avoir des répercussions dans le groupe ou sur les alliances qu'il y a dans le vestiaire. Toutes les décisions sont pesées, non pas à travers le ponctuel, mais à travers les conséquences que cela entraîne sur le futur. Christophe n'aura pas des réactions épidermiques. Avec lui, les choses seront pesées, calculées, réfléchies."

Christophe Galtier (au centre), l'ancien adjoint d'Alain Perrin (à gauche) à Lyon lors de la saison 2007-08. Crédit: Getty Images

Sur quels domaines a-t-il progressé depuis ses débuts en tant qu'entraîneur numéro un à Saint-Etienne en décembre 2009 ?

A.P. : "Dans sa communication, il a bien progressé. Il a pris de la confiance aussi dans ses valeurs et ses idées. Après, tout ce potentiel était déjà en lui. C'est un métier où on apprend sur le tas. Numéro un et numéro deux, ce n'est pas la même chose. On apprend à travers des expériences quotidiennes que l'on a avec les joueurs. L'expérience fait progresser. Après, il n'y a que lui pour dire dans quelles sensibilités il a évolué.

