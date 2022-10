Tout était parfait. À Strasbourg , l'OM a d'abord retrouvé de l'allant, ouvert le score très tôt par un revenant - Bamba Dieng - et dégoté des brèches que les hommes d'Igor Tudor avaient eu tant de mal à trouver lors de leur dernière sortie. Issa Kaboré a doublé la mise en première période, les Phocéens ont longtemps maîtrisé leur affaire. Tout le contraire de leur adversaire pour la "finale" de mardi, Tottenham ayant eu besoin d'un petit miracle pour battre Bournemouth . Bref, Marseille se préparait idéalement. Et puis, patatras.

À un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, alors qu'ils avaient accompli l'exploit d'endormir le Racing et La Meinau, les Olympiens ont oublié de défendre. Un centre de Jean-Ricner Bellegarde, un contrôle poitrine et une reprise de Lebo Mothiba, étrangement seul dans la surface. But.

Marseille n'a joué qu'une heure

"On a peut-être un peu trop reculé en deuxième période, a admis Dimitri Payet après le match, sur Canal+. Le premier but leur a donné un peu plus d'énergie. Et nous, ça nous a mis un coup." Il n'en fallait pas plus à l'OM, qui n'avait gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches et perdu les trois derniers, pour douter. Il n'en fallait pas non plus davantage à Strasbourg, poussé par un public de nouveau extrêmement bruyant, pour insister.

Marseille, qui pensait avoir le match en main, au point de pousser son entraîneur à effectuer trois remplacements avant la 65e, s'est crispé. "J'ai beaucoup crié pour dire que le match n'était pas terminé", a assuré Tudor au micro de la chaîne cryptée. Visiblement, il n'a pas été entendu.

Après un premier double exploit devant Kévin Gameiro (89e), Pau Lopez n'a rien pu faire pour repousser la reprise déviée de l'ancien Parisien quelques minutes plus tard. "C'est un scénario difficile à encaisser, a concédé Payet. On est frustrés et déçus parce qu'on avait fait ce qu'il fallait pour prendre trois points ce soir."

Il va falloir vite soigner les bobos et réparer les têtes

À l'heure de jeu, Cengiz Ünder avait eu une occasion en or pour mettre les siens à l'abri. Mais il a été piégé par un petit rebond, à quelques centimètres du but. Un tournant. "On a la balle du 3-0, on n'a pas su la mettre au fond, a rappelé le meneur de jeu olympien. Le troisième but, ça change quelque chose dans un match."

En première période, l'OM avait également eu une palanquée d'occasions : tous ses tirs cadrés (5) sont survenus lors des 45 premières minutes. "On aurait dû rentrer au vestiaire avec cinq buts en notre faveur, a souligné le technicien croate. Nous n'avons pas bien défendu." "C'est comme si on avait perdu", a résumé Pau Lopez.

On est sur une série négative et ce scénario entre dans cette série, a avoué Payet. [...] Le groupe a été touché ce soir mais il ne faut pas se désunir, au contraire. Il va falloir vite soigner les bobos et réparer les têtes. On a une finale à jouer à la maison." Un autre tournant. Encore plus important. Auteurs de prestations encourageantes mais frustrantes face à Lens puis Francfort, les Marseillais ont ajouté des difficultés mentales aux problèmes techniques. ", a avoué Payet. [...]." Un autre tournant. Encore plus important.

