Le soldat Danilo a encore répondu présent

Son absence sur blessure avait été l'un des facteurs, entre autres, du changement de système du PSG au mois d'octobre. De retour dans le onze titulaire de Christophe Galtier dans la défense à trois, Danilo a été d'une importance cruciale pour le Paris Saint-Germain au Moustoir face à un Lorient en rébellion lors de la seconde période . Buteur décisif sur corner à la 81e minute, de la tête, le couteau-suisse parisien a donné les trois points à son équipe en plus d'avoir réalisé une belle prestation défensive.

Le nouveau bijou de "Golo"

Régulièrement blessé depuis son arrivée à l'AS Monaco en 2017, Aleksandr Golovin bénéficie d'un peu de continuité en cette première partie de 2022/2023. Souvent passeur, le meneur de jeu a aussi le sens du but et du beau but. Il l'a prouvé lors de la 13e journée avec un bijou de frappe enroulée contre Angers. Dimanche, au Stadium, le Russe a marqué peu ou prou le même but à Maxime Dupé, en enroulant également un tir du pied droit depuis l'entrée de la surface de réparation côté gauche. Deux "golazos" pour l'élégant "Golo". On en redemande. Monaco aussi : quand le milieu offensif marque, l'ASM ne perd plus.

Ajaccio, 15 minutes de folie et une première période qui entre dans l'histoire

Ajaccio, 15 minutes pour croire en l'exploit. Le promu a augmenté ses chances de se maintenir après son succès renversant contre Strasbourg à François-Coty (4-2) , le premier de la saison dans son antre. Mené 0-2 après 17 minutes par le club alsacien, Ajaccio a réalisé la plus grande première période de son ère professionnelle moderne (depuis 1998) en inscrivant quatre buts en l'espace de 15 minutes entre la 33e et la 45e+3.

Assurément, le quart d'heure le plus fou de cette première partie de saison. Ce moment de folie, magnifié par l'arrivant Youcef Belaïli auteur de deux buts sur penalty et d'une passe décisive, a aussi mis fin à quelques "records". L'ACA n'avait plus marqué 4 buts à domicile en L1 depuis avril 2005 (contre Auxerre, succès 4-3). Mieux encore : Ajaccio n'avait plus marqué 4 buts en une mi-temps dans l'élite depuis septembre 1968 et un succès 4-3 contre l'AS Monaco !

La belle ovation du Stadium pour WBY

Wissam Ben Yedder traverse une nouvelle période délicate à Monaco. Après avoir manqué un penalty la semaine dernière face à Angers, l'international tricolore n'a pas été titularisé lors du déplacement à Toulouse (0-2). Il a joué moins d'un quart d'heure, à quelques jours de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Le buteur pourra tout de même se consoler avec la superbe ovation du Stadium à son entrée en jeu. Celui qui a fait le bonheur des supporters du Téfécé entre 2010 et 2016 a visiblement été touché. C'était l'une des images fortes du week-end.

Les flops

Angers coule à pic

Monté en 2015 dans en Ligue 1, Angers semble en bout de course en première division. Le SCO a concédé samedi face à Lens (1-2) sa 5e défaite consécutive en championnat, la 9e au total. Déjà bon dernier du classement, le club du Maine-et-Loire n'a même pas dépassé le cap des 10 points. Gérald Baticle va-t-il résister à la pause Coupe du monde ? Le technicien angevin était lui dans un état d'esprit de relance malgré cette énième déception.

"Il faut se remettre au travail, certains joueurs progressent, il y a une marge qui peut être exploitée (...) C'est difficile de relancer ça, mais ça part d'une union sacrée (...). Il faut travailler et redoubler d'intensité et de lucidité à l'entraînement afin de corriger tout ce qu'il faut corriger." Angers a encore une cartouche "relance" face à Lille. Peut-être celle qui décidera du sort de son coach.

Ne parlez plus des penalties à Clermont

Clermont et les penalties, c'est une bien drôle d'histoire. Le CF63 a manqué deux opportunités depuis les 11 mètres lors de son duel face à Montpellier (1-1). Komnen Andric a été le premier à se manquer à la 41e miniute, avant que Grejohn Kyei n'envoie sa tentative sur la barre à la 78e minute. Entretemps, Andric avait répondu à l'ouverture du score de Téji Savani, buteur... sur penalty en début de rencontre. Et oui, Clermont en a aussi concédé un. L'équipe entraînée par Pascal Gastien a vu cinq penalties être sifflés contre elle depuis le début de la saison. Avec Strasbourg, elle est la formation la plus sanctionnée dans la surface de réparation cette saison.

Lille, quand ça veut pas…

Dominer n'est pas gagner. Et aucune équipe de Ligue 1 n'est mieux placée que Lille pour le savoir. Comme à Lyon la semaine dernière, les Dogues ont complètement étouffé Rennes. Mais là encore, ils n'ont pris qu'un point (1-1). Lors de leurs deux derniers matches, les hommes de Paulo Fonseca ont tiré 34 fois, cadré à douze reprises, buté sur deux grands gardiens (Lopes et Mandanda) ou trouvé… les montants. Dimanche, David, Ounas et Djalo ont tous touché du bois. Décidément…

Pour l'OL, difficile de viser plus haut

Voilà Lyon de nouveau repoussé à huit points du podium. Après avoir retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Laurent Blanc, le club rhodanien a de nouveau affiché ses limites à Marseille. Encore trop limités dans le jeu et pas suffisamment ambitieux, les Gones ont démontré qu'ils étaient finalement à leur place en occupant le huitième rang du championnat. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'OL a perdu 6 des 7 matches contre les équipes placées devant lui au classement. La trêve "Coupe du monde" sera sans doute très utile pour remettre l'équipe à niveau.

