Ça bouge à Paris. Comme souvent en période de mercato, d'ailleurs. Alors que le départ d'Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais n'est plus qu'une question de temps, le PSG s'active pour la venue d'un renfort offensif. Selon L'Equipe , il pourrait s'agir de Marcus Rashford. En difficulté du côté de Manchester United, l'international anglais ferait l'objet de discussions déjà bien avancées.

D'après le quotidien, les contacts entre les dirigeants parisiens et l'entourage du joueur se poursuivent positivement. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Red Devils, même si une option de prolongation d'un an existe, Rashford, déjà suivi par l'ancienne direction parisienne, est donc une piste plus que concrète. Mais encore faudra-t-il convaincre Manchester United de s'en séparer. Pas simple quand on sait que l'international anglais est un véritable enfant du club, bien que méconnaissable depuis bien des mois. Avec Paris, il pourrait avoir l'occasion de se relancer avant le Mondial au Qatar.

Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée

On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant, avec un calendrier très chargé jusqu'au 15 novembre plus une Coupe du monde (dans trois mois), a prévenu Christophe Galtier Le club travaille énormément et je suis en relation directe avec Luis Campos (le directeur du football, NDLR), qui lui est en relation directe avec la direction et le président (...) Il ne faut pas se tromper et ne pas faire n'importe quoi, voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n'a aucune garantie et le club ne prendra pas pour prendre et empiler les joueurs. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée." , a prévenu Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi

En attendant, le PSG, qui vise toujours un défenseur et un milieu, a confirmé la mise à l'écart de Mauro Icardi, invité à trouver une solution au plus vite

