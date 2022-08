Son absence était lié à un choix purement sportif. J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui expliquer que j'allais restreindre le groupe et que je ne pouvais pas jouer avec 25 joueurs de champ, ce n'est pas possible", a-t-il déclaré dans un premier temps. Après les actes, Christophe Galtier est passé aux paroles. S'il n'a pas convoqué Mauro Icardi pour le premier match de la saison de Ligue 1, samedi dernier à Clermont (5-0) , l'entraîneur parisien a publiquement invité l'attaquant international argentin à partir du PSG, ce mercredi, en conférence de presse. "", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance, a renchéri Christophe Galtier. Pour son intérêt et celui du club, il faut trouver le meilleur compromis possible. C'est-à-dire un club où il pourra exprimer ces qualités-là. Il n'a pas tout perdu. C'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile."

Arrivé en grande pompe en prêt en 2019, le joueur de 29 ans a été acheté quelque 50 millions d'euros l'été suivant. Mais depuis, l'ancien attaquant de l'Inter est clairement en perte de vitesse au PSG. Depuis deux saisons, Mauro Icardi, qui a perdu sa place dans le onze titulaire, a inscrit 18 réalisations toutes compétitions confondues : 13 buts en 2020-21 et 5 buts en 2021-22. Où pourrait désormais rebondir l'Argentin ? En Série A, l'attaquant a toujours une belle cote et Monza rêverait de l'accueillir

