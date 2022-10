Je suis heureux aujourd'hui. J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc comme entraîneur de l'OL". Au moment de présenter son nouveau coach, Jean-Michel Aulas n'a pas caché sa relation particulière avec l'ancien sélectionneur des Bleus. ". Au moment de présenter son nouveau coach, Jean-Michel Aulas n'a pas caché sa relation particulière avec l'ancien sélectionneur des Bleus. Blanc à l'OL, c'est un serpent de mer enfin devenu réalité

Six ans après son départ du PSG , le Cévénol s'est évertué ce lundi en conférence de presse à dresser le panorama entourant son grand retour et l'urgence comptable dans laquelle est son équipe. Sans oublier d'évoquer, malgré tout, sa longue traversée du désert depuis 2016.

Quel sentiment après six ans d'absence ?

Ce fut évidemment une grosse partie de son intervention. Si Blanc est devenu entraîneur de l'OL, il est surtout redevenu coach d'une équipe du Top 5 des championnats européens. Six ans après le PSG, il n'a pas caché que ce retour en pleine lumière le rendait "heureux". "Le temps fut parfois long, a-t-il avoué. Même si je n'étais pas en poste, je ne m'étais pas tenu très éloigné du football. Je peux vous certifier que j'ai vu beaucoup de matches. Le football évolue, il y a une tendance sur les évolutions des systèmes notamment. J'ai vu jouer Lens, qui joue très bien notamment. Mais ma vision du football n'a pas changé d'un iota".

Mais le Cévenol n'a pas voulu employer le terme de revanche, peu en phase avec sa vision : "Je suis content de revenir sur un banc, qui plus est à l'OL. Revanchard de quoi ? Tout ce qui m'est arrivé, je l'assume. […] Dans les deux ans qui ont suivi Paris, j'ai eu des propositions. Je n'étais pas prêt pour repartir. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler du passé. J'ai la chance d'exercer mon métier, il n'a pas fondamentalement changé". "Ce sport-là, je l'ai dans les tripes, a-t-il ajouté quelques minutes plus tard. Mais le temps passe, on vous oublie. Mais l'OL ne m'a pas oublié et je suis content de répondre positivement à leurs sollicitations".

Quelle méthode ?

Ce lundi, avec son staff composé de Franck Passi et Philippe Lambert mais également de Claudio Caçapa et Ludovic Giuly, il a déjà rencontré son effectif. Et, fidèle à sa méthodologie passée, il veut s'appuyer sur un noyau dur à même de faire grandir l'équipe. "On va y aller avec douceur mais fermeté", a-t-il d'abord avancé.

"Il y a des joueurs qui individuellement n'arrivent pas à donner l'apport qu'ils devraient donner à cette équipe-là, a-t-il complété quelques minutes plus tard. Je pense notamment aux plus expérimentés, à eux de pousser l'effectif vers le haut. Ceux qui vont nous faire sortir de cette passe délicate, ce sont les joueurs confirmés, je vais m'appuyer sur eux".

Souvent décrit comme en retrait de son groupe lors de son passage au PSG, avec un Jean-Louis Gasset très proche des joueurs, Blanc s'est cependant défendu d'une quelconque distance vis-à-vis de sa troupe. C'est même tout l'inverse à l'écouter. "Il faut entretenir le lien avec les joueurs, a-t-il défendu. J'ai besoin d'avoir une relation avec le groupe, c'est ma façon de manager, d'avoir un contact avec les joueurs, d'avoir leur ressenti. J'ai besoin de les apprécier mais je n'ai pas besoin qu'ils m'apprécient, eux. Il y aura toujours des choix à faire et même si j'ai arrêté depuis six ans, il y a toujours onze joueurs sur la feuille de match."

Laurent Blanc Crédit: Getty Images

Quel style de jeu ?

Sa vision n'a pas changé mais le contexte délicat autour de l'OL a empêché Laurent Blanc de s'avancer sur ses envies stylistiques quant à l'effectif. "En termes de jeu, il faut être plus efficace mais il faut surtout marquer des points", s'est-il d'abord évertué à rappeler, précisant qu'il avait vu les deux derniers matches lyonnais (défaite face à Lens, nul face à Toulouse).

La vision développée à Paris, il aimerait l'importer à l'OL. "Ça ne sera, je l'espère, pas si difficile de faire adhérer les joueurs à cette vision-là. Mais il nous faudra du temps, s'est-il défendu. Donc je ne vais pas faire le gars qui met le beau jeu avant tout. S'il y a du beau jeu et des points, je serai le plus heureux. S'il n'y a que des points, je serai très heureux aussi".

Relancé sur des cas individuels, comme celui de Jérôme Boateng, il a plaidé la patience, histoire de mieux maîtriser les ressorts de l'effectif lyonnais. Tout en précisant qu'il n'avait pas demandé de garanties quant au futur mercato d'hiver. "Je ne sais pas si je suis un pompier de service, a-t-il encore expliqué. Ce sont les circonstances qui font que. Pour un entraîneur, ça fait plus de sens d'arriver en intersaison. Mais je n'ai pas à me poser cette question-là, j'ai dit oui à la proposition de l'OL. Je sais dans quelles circonstances j'arrive".

Jérôme Boateng (OL) Crédit: Imago

Quelle place pour les jeunes ?

Laurent Blanc le sait : à Lyon, la formation est importante. Mais, à l'écouter, l'urgence est ailleurs et les jeunes, comme un certain Rayan Cherki, risquent de devoir prendre leur mal en patience, le temps que l'OL réussisse à redémarrer.

"Les jeunes, j'aime jouer avec eux, s'est-il défendu. A Paris, on en a fait quand même éclore quelques-uns. Par exemple, le petit Nkunku a bien éclaté, j'en suis très heureux pour lui. Le contexte est difficile. Les jeunes joueurs sont très talentueux, certes mais dans cette période-là, les joueurs expérimentés vont être ceux qui vont être déterminants pour l'avenir de la saison de l'OL. Les jeunes joueurs auront leur mot à dire".

