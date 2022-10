Le sursaut attendu n’a pas eu lieu. Après quatre défaites consécutives, Lyon n’a pu faire mieux qu’un match nul à domicile face au promu toulousain (1-1). Malgré une ouverture du score rapide, les joueurs de Peter Bosz ont été dans l’incapacité d’emballer la rencontre. Pire, ils se sont logiquement fait rejoindre au score. Ils restent englués à une toute provisoire septième place, à huit longueurs du podium. Le mal est profond pour ce candidat affirmé au podium.

Pourtant, tout avait idéalement débuté. Le 4-4-2 choisi par le coach lyonnais a incité l’équipe à prendre le jeu à son compte. Et sur sa toute première incursion dans la surface toulousaine, Tetê a ouvert le score, d’un tir détourné par Keben qui a pris à contrepied Dupé (1-0, 2e). De quoi mettre l’OL dans les meilleures dispositions pour la suite de la rencontre. Seulement, Lacazette et ses coéquipiers n’ont jamais mis le rythme et l’intensité nécessaire pour faire plier un TFC qui n’a pas toujours été impérial en défense.

Des Lyonnais trop fébriles en défense

Malgré cela, les Gones ont eu quelques belles opportunités. Mais ni Lacazette (23e et 45e), ni Tolisso (41e), ni Reine-Adélaïde (74e et 75e) n’ont pu faire flancher le portier toulousain auteur de sept arrêts. Malgré ses alertes, le TFC n’a jamais paniqué et a appliqué à la lettre son plan de jeu. Au fil des minutes, le club haut-garonnais a joué sans crainte et a pris la mesure d’un adversaire de plus en plus fébrile.

Après un tir de Spierings sur la barre transversale (43e) et un poteau touché par Ratao (62e), les Violets ont été logiquement récompensés de leurs efforts par son brésilien, entré en cours de jeu. Plein de sang-froid, il a battu Lopes d’un tir croisé au sol (1-1, 67e). Les visiteurs auraient même pu espérer les trois points en jouant quelques autres coups de manière un peu plus juste. Cela aurait été cruel pour Lyon, qui n’a quand même pas démérité et a livré une meilleure prestation que le week-end dernier. Il n’empêche, le chantier reste immense pour Peter Bosz. A condition qu’il conserve son poste.

