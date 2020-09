"Un accord trouvé avec les actionnaires historiques du Stade Malherbe Caen permet à Oaktree et Pierre-Antoine Capton d'acquérir 100% des parts du club et d'en devenir ainsi les propriétaires exclusifs", ont annoncé les nouveaux propriétaires dans un communiqué. Celui-ci ne précise pas le poids respectif d'Oaktree, qui gérait fin juin 122 milliards de dollars d'actifs (102,5 milliards d'euros), et de Pierre-Antoine Capton, fondateur d'une société de production. Selon plusieurs médias, le fonds américain pourrait détenir 80% du club. L'opération, qui doit être finalisée après un passage devant la DNCG mi-septembre, "marque un tournant dans l'histoire du Stade Malherbe Caen et forge des ambitions sportives fortes pour la saison 2020-2021", assurent-ils.