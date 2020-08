LIGUE 2 - Alors que le Stade Malherbe Caen est sur le point d'être racheté par le fonds d’investissement Oaktree, piloté par le Trouvillais Pierre-Antoine Capton, Fabrice Clément, le patron du club normand lors de la saison 2019-2020, a été écarté mardi soir.

Le Stade Malherbe Caen s'apprête à changer d'ère. Le fonds d’investissement Oaktree, piloté par le Trouvillais Pierre-Antoine Capton, est sur le point de prendre les commandes du club normand. Alors que le nom d'Olivier Pickeu revient avec une grande insistance pour diriger les affaires sportives, Fabrice Clément, le président du treizième de L2 lors de la saison 2019-2020, a été écarté mardi soir. Le successeur de Gilles Sergent est revenu sur cette décision dans un entretien accordé au site Ma Ligue 2.

"Cela n'a pas été une surprise. Le club est désormais cédé. Nous le savons depuis quelques semaines. Quand les nouveaux actionnaires décident avec qui ils veulent travailler, cela se vérifie dans le football comme dans l’entreprise. J’ai eu un entretien avec eux ce mardi soir et ils m’ont signifié leur souhait de ne pas me voir faire partie du nouveau projet. Je suis déçu, oui, car j’aurais aimé continuer. J’ai fait une année de président assez particulière, entre la descente en Ligue 2 et le Covid-19, mais aussi la cession du club. On va dire que cela fait un bon bizutage", a confié le désormais ex-président malherbiste.

