LIGUE DES CHAMPIONS – Bonne nouvelle en vue pour Thomas Tuchel ? L'entraîneur du Paris Saint-Germain devrait pouvoir compter sur Keylor Navas pour la finale de C1 opposant le champion de France au Bayern Munich. Marco Verratti est également opérationnel mais le technicien allemand pourrait décider d'aligner les mêmes joueurs de champ qu'en demi-finale.

Thomas Tuchel aura l'embarras du choix. L'entraîneur du Paris Saint-Germain devrait avoir tous ces joueurs à disposition pour disputer la finale de Ligue des champions, ce dimanche soir, face au Bayern Munich. Certains doutes ont été dissipés : en conférence de presse, le technicien allemand a confirmé que Marco Verratti "se sentait bien" et était "capable de jouer", alors qu'il était entré en jeu en toute fin de match lors de la demi-finale, face à Leipzig. "Pour lui, ce sera difficile de disputer les 90 minutes dimanche, car on s'attend à un match avec beaucoup d'intensité, a ajouté Tuchel. On va décider s'il commence ou s'il finit la rencontre."

Finalement, la présence de l'international italien sur la pelouse au coup d'envoi est la seule incertitude autour de cette composition. Son éventuelle titularisation enverra soit Leandro Paredes, soit Ander Herrera sur le banc, alors que les deux milieux de terrain avaient réussi d'excellentes prestations face à Leipzig. Idrissa Gueye, lui aussi opérationnel, ne devrait pas être une option au coup d'envoi.

Au Bayern, un doute autour de Boateng

Autre bonne nouvelle pour l'entraîneur parisien, Keylor Navas pourrait retrouver la cage, après avoir souffert d'une lésion aux ischio-jambiers lors du quart face à l'Atalanta. Selon les informations de nos confrères du Parisien, l'ancien joueur du Real Madrid a disputé l'entraînement sans gêne apparente, ce samedi soir.

Devant, pas de suspense : le trio magique composé de Neymar, Mbappé et Di Maria sera encore aligné, laissant Icardi sur le banc. Derrière, Tuchel n'a pas beaucoup d'autres choix que de faire confiance à son quatuor Kehrer - Thiago Silva - Kimpembe - Bernat.

Au Bayern Munich, Hans-Dieter Flick a donné beaucoup moins d'indices que son homologue parisien, notamment au moment d'évoquer l'état de forme de Jérôme Boateng. Le défenseur central avait dû quitter la pelouse après avoir été victime de problèmes musculaires face à l'OL, en demies. Niklas Süle pourrait prendre sa place dans le onze de départ. Ailleurs, Flick ne devrait rien changer et compter sur la même ligne offensive, avec Perisic, Müller et Gnabry pour accompagner Lewandowski. Pavard et surtout Coman pourraient gratter du temps de jeu en cours de match.

La composition d'équipe probable du PSG :

Navas – Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat – Verratti (ou Herrera), Marquinhos, Paredes (ou Verratti) – Di Maria, Mbappé, Neymar

La composition d'équipe probable du Bayern Munich :

Neuer (cap) – Kimmich, Boateng (ou Süle), Alaba, Davies – Thiago Alcantara, Goretzka – Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

