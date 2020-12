"Ça a commencé à parler à droite, à gauche, et il y en a quelques-uns qui ont élevé la voix pour dire : 'Soit on sort tous, soit on ne sort pas'. J'ai été surpris par certaines réactions, notamment celle d'Enzo Crivelli. Je lui ai dit : 'Enzo, s'ils sortent tous, tu sors. Tu as 25 ans, tu sors', a raconté Demba Ba à propos de l'ancien Caennais. Si vous saviez la violence avec laquelle il m'a crié dessuspour me dire : 'Non je ne sors pas, ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football et si on ne fait rien aujourd'hui, ça continuera'. Il a décidé de ne pas sortir et il a été suivi par l'équipe. Ils sont tous restés et on a joué le lendemain." Le jour d'après, Basaksehir a coulé sur la pelouse du Parc des Princes (1-5). Mais l'essentiel était ailleurs.