La Ligue des champions new-look , visant à contrecarrer le projet de Super Ligue , devrait bien voir le jour à partir de la saison 2024-25. Discuté depuis plusieurs semaines par l'ECA, l'association des clubs européens, le nouveau format de la C1 sera entériné lundi par le comité exécutif de l'UEFA d'après les informations de L'Equipe , qui précise que la commission des compétitions des clubs de l'organisme européen l'a validé ce vendredi, après des dernières discussions avec certains poids lourds (Real Madrid, AC Milan ou Manchester United).

Ce projet de réforme de la Ligue des champions permettra à 36 clubs d'y participer contre 32 habituellement. La grosse révolution concernera la phase de poules. Avec ce nouveau format, on retrouvera seulement un groupe avec toutes les formations qualifiées où chaque équipe disputera dix matches sans aller-retour. Ce changement sera fortement bénéfique économiquement pour les clubs et l'UEFA : la poule unique permettra l'organisation de 225 matches, soit 100 de plus qu'aujourd'hui. Les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9e et 24e place disputeront des playoffs pour y accéder. S'ensuivront ensuite une deuxième phase de compétition plus classique.

Avalanche de matches en milieu de semaine

L'Equipe. Comme sur le format actuel, les vainqueurs de la C1 et de la C3 seront automatiquement qualifiés pour l'édition suivante de la Ligue des champions. Quant à la Ligue Europa et la Si les quatre plus gros championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie) auront quatre clubs qualifiés d'office, la France pourrait bien compter trois équipes selon les informations de. Comme sur le format actuel, les vainqueurs de la C1 et de la C3 seront automatiquement qualifiés pour l'édition suivante de la Ligue des champions. Quant à la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference , qui verra le jour la saison prochaine, elles présenteront un format similaire à la prochaine Ligue des champions... pour une avalanche de matches en milieu de semaine.

