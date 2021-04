L'esprit a été bon et le résultat est excellent". Thomas Tuchel n'a pas boudé son plaisir et sa satisfaction au micro de BT Sport, après la nouvelle prestation solide de son équipe de Chelsea en Ligue des champions. Contre Porto, les Blues, une fois n'est pas coutume vêtus d'orange, ". Thomas Tuchel n'a pas boudé son plaisir et sa satisfaction au micro de, après la nouvelle prestation solide de son équipe de Chelsea en Ligue des champions. Contre Porto, les Blues, une fois n'est pas coutume vêtus d'orange, ont dominé leur sujet (0-2) , et fait un grand pas vers la qualification. Non sans mal.

"C'était un match très difficile, où nous avons souffert à de nombreuses reprises, a reconnu l'Allemand. Mais nous l'avons accepté. Les circonstances sont un peu différentes de d'habitude pour un quart de finale...". Disputé à Séville, ce quart de finale aller a en effet été particulier, tout comme le sera probablement le match retour au même endroit dans une semaine. Et dans cette première confrontation entre deux équipes physiques et rugueuses, l'éclair est venu du milieu anglais Mason Mount, auteur d'un très joli but, son premier en C1.

Deux jolis buts pour sceller une victoire précieuse

"Il était temps ! J'ai attendu patiemment, a avoué le joueur soulagé après la rencontre. C'est un bon moment pour qu'il arrive. Après une très bonne passe de Jorginho, j'avais de l'espace et j'ai frappé. Je travaille toujours sur ma finition, mais je ne pense pas qu'on puisse assez la travailler. Je sais que je peux encore progresser et marquer davantage." Son coach a d'ailleurs partagé ce bonheur pour le jeune joueur (22 ans) : "Je suis très heureux que Mason ait marqué. C'est un but très important qui nous a ouvert le match, et calmé les nerfs. Ce n'est pas un tir facile à mettre, mais il a été très précis. Je suis très heureux pour Mason, il a pris ses responsabilités."

Et dans une deuxième mi-temps équilibrée, les Londoniens ont su serrer le jeu et punir de valeureux Portugais par l'intermédiaire de Ben Chilwell, latéral gauche auteur d'un but digne d'un attaquant de pointe. "Il a montré un grand sang-froid, s'est étonné Mount. Je pensais qu'il allait frapper mais il a préféré dribbler le gardien. Son but va faire le tour et va 'buzzer' ! (rires)".

"Le challenge le plus important est de rebondir"

"J'étais sûr que mes joueurs réagiraient, a affirmé Tuchel. J'ai vu une réponse immédiate dans le vestiaire le jour suivant. Je ne me suis pas fait trop de soucis à ce sujet. Nous étions prêts à répondre présent. Il y aura toujours des revers dans le sport. Le challenge le plus important est de rebondir". Même son de cloche pour Mount, confiant dans la qualité de son groupe : "La défaite contre West Brom, nous l'avons immédiatement mise derrière nous. Nous sommes entrés dans cette rencontre avec une concentration totale, 100% d'implication et nous avons gagné." Au-delà des deux buts, les Blues pourront se rassurer sur leur prestation d'ensemble, d'autant plus après le lourd revers subi à domicile contre West Bromwich le week-end dernier (2-5).

Mais gagner la manche aller 2-0 n'est pas tout, même à l'extérieur. Thomas Tuchel en sait quelque chose, lui qui a déjà vécu une mésaventure après un tel score avec le PSG. "Nous sommes très heureux de ce résultat à l'extérieur, mais ce n'est que la moitié du chemin". "Il y aura une deuxième manche à assurer, enchérit Mount. Le boulot n'est pas fini. Ils donneront tout lors du match retour et nous aussi. Nous serons prêts."

Ce qui frappe avant tout avec ce Chelsea à la sauce Tuchel, c'est le sentiment d'une vraie équipe autour de l'Allemand. Même si tout n'est pas parfait - la prestation du duo Havertz-Werner est encore bien perfectible - les Blues ont raison d'avoir des ambitions dans cette Ligue des champions, où ils font pour l'instant tout bien. Et avec un seul mot à la bouche : ensemble. A l'image de leur nouveau manager : "Nous avons eu d'excellents résultats ensemble, puis une défaite ensemble. Et maintenant une réaction après cette défaite, ensemble à nouveau. Ca nous rapproche et augmente la confiance dans le collectif."

Le Chelsea de Tuchel, tout l’opposé de son PSG

