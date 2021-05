En effet, cette règle avait été créée pour la première fois en 1965 en Coupe des Coupes (ex-C2) et étendue sur toutes les compétitions européennes en 1969 . Depuis cette date, en cas d'égalité à l'issue des matches aller et retour, l'équipe qui avait marqué le plus de buts à l'extérieur était qualifiée au tour suivant. Mais l'UEFA a souhaité afficher plus de clarté pour le public en abolissant cette règle. Après la confirmation vendredi de la règle des cinq remplacements , jusqu'à fin 2022, pour les compétitions internationales, le football s'apprête à connaître un nouveau changement majeur.