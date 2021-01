Malgré la pandémie, l'UEFA maintient le statu quo pour l'Euro et la Ligue des champions

Désormais, Pierre-Achille Webo réclame une sanction exemplaire contre le quatrième arbitre, Sebastian Coltescu. "Je ne le juge pas, mais l’acte qu’il a commis, c’est un acte raciste... Ces situations arrivent plein de fois dans les stades et on laisse toujours passer. Il faut que des sanctions très fortes soient prises, sinon ça va continuer à se répéter et personne ne se souviendra de ce qu’il s’est passé", a conclu l'ex-attaquant international camerounais (58 sélections).