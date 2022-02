Le jeu : Chelsea, sans forcer

C’est toute la force de ces Blues : ils ne donnent jamais vraiment l'impression de surnager. Ils sont pourtant au-dessus de la mêlée. Disposés en 3-4-3 avec la présence de Kai Havertz plutôt que Romelu Lukaku en pointe, les hommes de Thomas Tuchel n’ont jamais donné l’impression de subir, ni de forcer. En face, si Lille a su se mettre à la hauteur sans ballon, les limites individuelles de certains et les choix trop raisonnables de Jocelyn Gourvennec, avec quatre milieux axiaux titulaires, ont empêché de faire peser un réel danger sur le but d’Edouard Mendy. Résultat : une ouverture du score précoce et un déboulé en contre ont suffi à faire la décision pour les champions d’Europe

N'Golo Kanté fausse compagnie à Benjamin André Crédit: Getty Images

Les joueurs : Et pourtant, Renato était au niveau

Il fut le seul à pouvoir créer des étincelles. Auteur d’une première période de très haut niveau, Renato Sanches a un temps incarné les espoirs lillois par sa puissance, son goût de la projection et son explosivité. Jonathan Bamba aura donné de sa personne pour amener du mouvement là où Jonathan David, bien cerné, aura raté son entretien européen. Au milieu, Xeka et Amadou Onana auront vécu une soirée franchement compliquée.

Tout l’inverse d’un N’Golo Kanté encore rayonnant et presque plus intéressant avec le ballon que sans. Serein comme toujours, Thiago Silva a calmé les rares ardeurs lilloises tandis que Kai Havertz, buteur et souvent dans les bons coups, aura été un poison constant.

Le facteur X : La composition de départ du LOSC

Ce devait être une soirée de gala. Il fallait aller au bout de la logique et ne pas seulement penser à blinder. Avec un quatuor travailleur mais sans grande créativité , avec un arrière-gauche de fortune, le LOSC a semblé bien embêté au moment de faire mal avec le ballon. Avec Burak Yilmaz et Hatem Ben Arfa sur le banc, les armes offensives existaient. Elles sont arrivées trop tard.

Hatem Ben Arfa face à Chelsea Crédit: Getty Images

La stat : 39

Depuis que Thomas Tuchel a pris les commandes de Chelsea, ses hommes ont compilé 39 clean sheets, toute compétitions confondues. Soit neuf de plus que ses plus proches poursuivants dans le Top 5 européen (FC Séville et Manchester City). Alors ce n’était pas ce Lille trop gentil qui allait faire trembler la muraille des Blues.

La décla : Thomas Tuchel sur Canal +

"Lille a joué un match très physique, très discipliné. Mais on a joué un match fort mentalement. Ce n’était pas possible pour Lille de se créer des occasions. C’était important pour nous."

La question : Lille pouvait-il espérer mieux ?

On aimerait pouvoir dire oui. Raconter qu’avec un Ben Arfa en jambes ou un Burak retrouvé, ça aurait été une autre limonade. Que Lille peut encore y croire tant la différence ne fut pas si grande. Malheureusement pour le LOSC, elle fut abyssale. C’est un match au scénario lisible, une partie presque tranquille avec une gestion parfaite que Chelsea a remporté ce mardi à Stamford Bridge.

Entre le champion d’Europe en titre et celui de France, il y avait un monde d’écart, autant collectivement qu’individuellement. L’impression dégagée par les Blues, ajoutée à celle du LOSC, laisse peu de place au doute. Chelsea a un pied et quatre orteils en quart de finale. Oui, les exploits existent. Mais sans doute pas cette fois-ci.

Renato Sanchez lors de Chelsea - Lille Crédit: Getty Images

