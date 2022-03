Le jeu : Un grain de sable et tout fout le camp

Paris était bluffant de maîtrise. Avec un contrôle absolu dans l'entrejeu, une capacité meurtrière à changer de rythme dans les transitions, et un but d'avance grâce à l'inévitable Mbappé. Paris jouait la partition parfaite. Et l'erreur de Donnarumma a tout changé. Elle a survolté le Real. Elle a surtout éteint un PSG paralysé par la peur. Et quand Paris perd pied, il ne le fait pas qu'à moitié. En un gros quart d'heure, ils ont multiplié des erreurs impensables au regard des 150 premières minutes de cette double confrontation. Le Real a eu le mérite d'en profiter. Et il peut se régaler d'une qualification que les Parisiens lui ont servi sur un plateau.

Les joueurs : Benzema, évidemment !

Il était déjà systématiquement impliqué dans les meilleures occasions du Real. Et quand le PSG a commencé à lui faire des cadeaux, Karim Benzema l'a puni. Trois buts en l'espace de 16 minutes pour envoyer la Maison Blanche en quart de finale. C'est toujours lui le héros, même si Luka Modric, exceptionnel sur le deuxième but madrilène et ultra-actif par ailleurs, a lui aussi joué son rôle dans la qualification merengue. Au PSG, seul Mbappé est toujours resté à la hauteur. Toutes les individualités si remarquables durant une heure ont sombré dans la dernière demi-heure. A commencer par Donnarumma…

Le facteur X : Donnarumma, l'erreur fatale

Il avait totalement justifié le choix de Pochettino de le préférer à Navas. A l'image d'une parade fabuleuse sur une frappe de Benzema en première période. Puis Donnarumma a commis l'erreur fatale, tardant à dégager le ballon sur un pressing du Français, qui a peut-être commis une faute sur cette action, pour finalement envoyer le ballon sur Vinicius Jr. Le Brésilien a été inspiré en retrouvant KB9 pour lui donner le but égalisateur au Real. Mais c'est bien le gardien italien du PSG qui lui a offert. Et qui a totalement bouleversé le cours du match bien malgré lui. Seize minutes plus tard, il avait encaissé deux nouveaux buts et Paris n'allait jamais s'en remettre.

La stat : 39

Paris avait bien fait la première moitié du chemin en ne concédant pas de but lors du match aller face au Real au Parc des Princes. Il a maîtrisé son sujet et préservé sa cage inviolée pendant une heure à Madrid. Il n'était pas loin d'enchaîner deux matches consécutifs sans prendre de but dans des tours à élimination directe de Ligue des champions pour la première fois de son histoire. C’est-à-dire 39 matches. On connaît la suite.

La décla : Carlo Ancelotti (entraîneur du Real Madrid)

Le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs mais c'est ça le football, chaque petite chose peut tout changer comme ce premier but.

La question : Ce club est-il traumatisé à vie ?

Ils sont décidément incorrigibles. Il y avait eu Chelsea en 2014, la remontada à Barcelone en 2017, le cauchemar face à une équipe de Manchester United pourtant très diminuée en 2019. Il y aura désormais le calvaire de Madrid en 2022. Pendant 150 minutes, il était impossible à voir venir. Paris semblait enfin avoir réussi à vaincre les démons du passé. Il récitait sa partition comme une symphonie, maîtrisant un club merengue totalement impuissant dans un Santiago-Bernabeu totalement médusé.

C'est peut-être ce qui fait de ce traumatisme le pire de tous ceux vécus par Paris en Ligue des champions. Pourtant il y en a eu et ils sortaient la plupart du temps de l'ordinaire. Mais le PSG semblait systématiquement gagné par la peur dès le coup d'envoi. Pour une fois, ce n'était pas le cas face au Real. Il se dégageait une sérénité que le PSG n'avait pas manifestée dans ses précédentes déconvenues en C1. C'est le plus troublant. Paris était dans son match. Et une simple erreur a suffi à lui faire perdre totalement confiance. Comme s'il avait oublié, d'un coup, les 150 minutes précédentes.

Ce club semble hanté. Comme promis à ce genre de destin même quand il en semble totalement à l'abri. Comme dans cette double confrontation face au Real. Les dirigeants parisiens n'ont pourtant pas lésiné sur les moyens pour prévenir ce traumatisme. Paris s'est doté de joueurs expérimentés, déjà vainqueurs de la Ligue des champions, des leaders. Il s'est forgé une expérience. Il avait franchi un cap ces deux dernières années en atteignant la finale puis les demi-finales de la compétition. Il semblait avoir enfin des certitudes. Mais il suffit toujours d'un rien pour les faire voler en éclats. Et que son rêve continue de se transformer invariablement en cauchemar.

Karim Benzema et le Real Madrid ont profité d'un PSG qui a coulé Crédit: Getty Images

