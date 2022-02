Ah, que les Lillois doivent regretter la douce époque où Mike Maignan gardait les cages de leur club ! L'international français a laissé un grand vide derrière lui depuis son départ pour 15 millions d'euros vers le Milan AC , que n'arrivent pas à combler ses successeurs Ivo Grbic et Léo Jardim. A l'approche d'un match aussi important qu'un huitième de finale aller sur la pelouse du champion d'Europe en titre Chelsea (21h), ça pose problème.

L'insouciance et la "fraîcheur" de Jardim privilégiées à Lille

Premier signe que la confiance n'est pas au plus haut chez les portiers du LOSC, l'identité de celui qui débutera mardi soir n'est pas encore connue. Si Ivo Grbic a disputé l'intégralité des rencontres européennes des Dogues cette saison, l'ancien de l'Atlético Madrid a perdu sa place au profit de Léo Jardim depuis le cataclysme de la réception du PSG (1-5) . Le Brésilien, arrivé à Lille en 2019, n'a jamais disputé la moindre rencontre de Coupe d'Europe dans sa carrière, mais reste sur deux clean sheets consécutifs dans la cage lilloise face à Montpellier (1-0) et Metz (0-0). Sauf rebondissement, c'est lui qui devrait commencer face aux Anglais pour assurer la continuité.

Mais rien n'est sûr, car Jocelyn Gourvennec a pris soin de ne pas évoquer la situation en conférence de presse d'avant-match. Lui qui avait sobrement justifié le changement de titulaire par une meilleure "fraîcheur" de Jardim devra se préparer à frémir sur chaque action défensive de son équipe mardi soir. En début de saison, Jardim avait concédé un inquiétant total de sept buts en deux rencontres, avant de voir arriver Grbic en prêt à la fin du mercato. Une chose est sûre cependant : que ce soit le Brésilien ou le Croate dans le onze de départ, ce sera une première en match à élimination directe de C1 pour l'heureux élu. Un manque d'expérience qui pourrait se montrer crucial dans une rencontre de cette importance.

Mendy arrivé sous Lampard, confirmé sous Tuchel

Surtout qu'en face, de match il n'y a pas. Edouard Mendy sera titulaire avec Chelsea, et Kepa Arrizabalaga débutera sur le banc, comme d'habitude. Le Sénégalais, victorieux de la CAN avec sa sélection il y a quelques semaines, marche sur l'eau en club depuis son arrivée à la toute fin du mercato 2020. C'est Frank Lampard, l'entraîneur de l'époque, qui avait demandé son recrutement pour venir concurrencer un Kepa qui devenait inquiétant à chaque sortie avec les Blues. L'Espagnol, gardien le plus cher du monde encore aujourd'hui, n'avait ensuite pas pu jouer à un niveau égal à celui de son coéquipier.

Et depuis, Mendy a acquis une expérience invraisemblable pour son parcours atypique. Découvrant la Premier League à 28 ans, l'ancien Rennais a remporté la Ligue des champions avec son club au printemps dernier, avant de se voir récompensé du trophée de meilleur gardien du monde aux trophées The Best de la FIFA en 2021 . Confirmé par Thomas Tuchel qui vante régulièrement ses mérites, Edouard Mendy est le numéro un incontestable de Chelsea. L'intérim effectué par Kepa pendant le mois de compétition qu'a raté le Sénégalais lors de la CAN n'a rien changé à cela.

Deux clubs, deux ambiances

On s'entend très bien", avait déclaré Mendy il y a quelques mois au sujet de sa concurrence avec l'international espagnol. L'entente est tellement bonne que lors de la finale de Supercoupe d'Europe l'été dernier, Pour autant, les relations entre les deux hommes sont bonnes, ce qui fait également une grosse différence avec le LOSC. "", avait déclaré Mendy il y a quelques mois au sujet de sa concurrence avec l'international espagnol. L'entente est tellement bonne que lors de la finale de Supercoupe d'Europe l'été dernier, lorsque l'un a été remplacé par l'autre juste avant la séance de tirs au but contre Villarreal , c'est une franche accolade que les deux hommes se sont donnée. Pas de froideur, pas de brouille, juste deux membres de la même équipe s'encourageant.

Edouard Mendy remplacé par Kepa Arrizabalaga (Chelsea) juste avant la séance de tirs aux but de la Supercoupe d'Europe entre les Blues et Villarreal Crédit: Getty Images

A Lille, la situation pourrait ne pas être la même. Les deux gardiens actuels, de 26 ans chacun, savent que leurs performances dans la cage lilloise doivent servir de tremplin, de visibilité pour la suite de leur carrière. Un match comme remplaçant dans une affiche de gala comme celle-ci est un manque à gagner considérable. Il n'y pas encore de tension, mais une perte de statut aussi brutale que celle vécue par Grbic doit être surveillée de près par Jocelyn Gourvennec. "Ivo s'est remis au travail, il a une très bonne mentalité" a assuré l'entraîneur lillois, apparemment serein. Face aux attaques des Blues mardi soir, il faudra au portier lillois, peu importe son identité, plus qu'une bonne mentalité mais aussi un niveau digne d'un choc de C1. De l'autre côté du terrain, Mendy l'aura, lui, c'est certain.

