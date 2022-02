De notre envoyé spécial au Parc des Princes,

De la facétie au silence. Ce mardi, les fans madrilènes qui avaient fait le déplacement ont dû se mordre les doigts de leur impertinence. Lors de l’avant-match, ils furent presque les plus enthousiastes au moment de saluer la titularisation de Kylian Mbappé. Au coup de sifflet final, ils furent comme abasourdis, soufflés par la performance d’un joueur qu’ils espèrent avoir bientôt de leur côté. Au moins, les Madrilènes ont ce rêve-là. Après le cauchemar qu’ils ont vécu…

Ce mardi, ceux qui en doutaient encore (existent-ils seulement ?) ont enfin compris : ce gamin, qui n’en est plus vraiment un, est touché par la grâce, par ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence entre les grands et les géants. Ce mardi, dans un Parc des Princes acquis à sa cause, il a encore franchi un cap supplémentaire avec un but qui restera. "Pour moi, c'est maintenant le meilleur", a même lâché Danilo Pereira sur RMC Sports.

"Il est inarrêtable"

on a aussi essayé de le contrôler mais il est inarrêtable". Pour son premier ballon, on a senti quelque chose de spécial, une électricité dans l’air qui donnait le ton d’un match de patron. Pour son dernier ballon, Rapidement, Madrid s’est rendu à l’évidence. Comme l’a bien résumé Carlo Ancelotti après coup : "". Pour son premier ballon, on a senti quelque chose de spécial, une électricité dans l’air qui donnait le ton d’un match de patron. Pour son dernier ballon, il a simplement fait tomber la foudre qui menaçait depuis de longues minutes, ridiculisant la paire Militao-Vazquez pour offrir un chef d’œuvre aussi décisif que magnifique au Parc des Princes (1-0, 93e).

"Tant que l’arbitre n’a pas sifflé…, a-t-il expliqué en zone mixte après le match au moment de revenir sur ce pion crucial. J’ai l’avantage de rentrer dans la surface très rapidement, à partir de là, je suis maître de mon destin, de mon action. Ils sont un peu à reculons mais moi je sais ce que je veux faire, je passe entre les deux et j’arrive à la glisser entre les jambes". Et à faire rugir un Parc qui n’a jamais cessé d’y croire non plus, porté par le fol espoir de voir encore Mbappé tout faire basculer.

Entre cette première et dernière touche de balle, il n’a pas raté grand-chose, faisant vivre un calvaire à un Dani Carvajal qui n’a jamais su comment s’y prendre face à un tel concentré de talent. Dribbles dans les petits espaces, accélérations fulgurantes, remises inspirées, il aura encore servi un menu riche et bien trop copieux pour la défense madrilène. Là où Angel Di Maria a surtout aidé défensivement, là où Lionel Messi a semblé impuissant au moment de faire la décision, Mbappé aura représenté l’arme fatale d’un PSG qui lui appartient plus que jamais.

Foi en son destin

Pourtant, sa soirée a failli être gâchée par Thibaut Courtois, franchement impressionnant au moment de sortir les tentatives de la bombe de Bondy (5e, 50e). Mais signe qu’il a encore franchi un palier dans ce domaine, il ne s’est jamais blasé face à un scénario qui semblait mal tourner. Même quand le penalty qu’il a gratté avec un nouveau coup de rein divin a été raté par Messi, il n’a jamais semblé douter, habité par la foi que son heure viendrait.

C’est finalement peut-être ça le plus fort : malgré tout le contexte entourant son match, Mbappé aura assumé, Mbappé se sera sublimé. "Oui, je savais que j’étais attendu, a reconnu le héros du soir. Mais je suis devenu ce genre de joueur désormais, toujours attendu. Je savais qu’il y avait ce contexte particulier au-dessus de ma tête".

Au micro de Canal +, le Français avait détaillé sa recette magique pour garder la tête froide, et le sang qui va avec, dans ce genre de contexte brûlant. "C’est facile : il faut jouer au football, a-t-il souri. Je pense que l’on pose beaucoup trop de questions et que l’on se dit beaucoup trop de choses. La vérité est que l’on parle tout de même du PSG et du Real Madrid. Ce sont deux grands clubs. Je suis joueur du PSG et suis toujours très content. J’ai dit que j’allais me donner à fond, mais il faut toujours le montrer par des actes". Finalement, c’est Gianluigi Donnarumma qui a résumé tout haut ce que tout le monde pensait tout bas au Parc des Princes mardi. "C’est un alien, a-t-il glissé à Sky Italia. C’est un spectacle sur le terrain et en dehors, c’est un joueur à part". A part et seul sur sa planète.

