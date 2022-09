L'OM a-t-il vraiment changé ? Son déplacement à Londres pour y affronter Tottenham et lancer sa campagne européenne, ce mercredi soir (21h00), aura au moins le mérite d'apporter des réponses. Le club phocéen sort d'une décennie de relation délicate avec la Ligue des champions. D'abord parce qu'il a souvent eu du mal à la retrouver. Ensuite parce que lorsqu'il y est parvenu, les expériences furent indigestes, voire traumatisantes . Notamment face aux écuries anglaises… La preuve.

Deux campagnes quasi vierges

Sur la dernière décennie, l'OM n'a participé qu'à deux campagnes de C1. Mais n'y aura rien récolté ou presque. En 2013-2014 puis en 2020-2021, Marseille n'a décroché que trois points sur 36 possibles. Autrement dit : le club phocéen n'a remporté qu'un seul match. C'était face à l'Olympiakos , en décembre 2020.

14/15 depuis l'Inter…

Tous les supporters phocéens se souviennent du but d'André Ayew, dans le temps additionnel du huitième de finale aller face à l'Inter, en 2012. Depuis, l'OM a disputé 15 rencontres de C1. Résultat : 14 défaites.

… dont neuf sans but

Pire encore, l'OM a traversé une bonne partie de ces 15 matches sans réellement exister. Sur cette série, les Olympiens n'ont pas été capables de marquer le moindre but à neuf reprises (Bayern Munich x2, Borussia Dortmund, Arsenal, Olympiakos, Manchester City x2, FC Porto x2).

Un triste record

Durant cette période, Marseille a également établi un bien triste record en Ligue des champions. Le 25 novembre 2020, après une défaite à domicile face à Porto, l'OM est devenu le seul détenteur de la plus longue série de revers consécutifs en C1 dans sa formule actuelle (post-1992), avec 13 défaites de rang. La précédente marque était détenue par Anderlecht, avec 12 matches de suite perdus.

Impuissance face aux Anglais

Marseille et les clubs anglais, c'est tout sauf une histoire d'amour. Le club phocéen a perdu douze matches face à des écuries de Premier League en Ligue des champions. C'est au moins deux fois plus que contre des équipes de n'importe quel autre pays (six défaites contre des clubs italiens, par exemple).

Une (autre) mauvaise série

Il faut remonter au mois de décembre 2010, soit près de douze ans en arrière, pour retrouver trace d'un succès de l'OM face à un club anglais. C'était alors face à Chelsea , avec un but de Brandao, lors d'un match sans enjeu. Cette victoire est la seule enregistrée sur les 13 dernières confrontations du club phocéen face à des équipes du Royaume en C1. Il y a eu deux nuls. Et dix défaites.

Pas beaucoup de buts… et deux claques

Pour Marseille, marquer face à Tottenham ce mercredi soir sera déjà un petit exploit. Sur ses dix derniers matches face à des équipes anglaises, l'OM n'a inscrit que trois buts, pour 15 encaissés. Le club phocéen a bouclé sept de ces rencontres sans trouver la faille. Les deux dernières furent d'ailleurs particulièrement douloureuses, puisque les Olympiens se sont inclinés deux fois 3-0 face à Manchester City.

Les dix dernières confrontations de l'OM face à des clubs anglais

Equipe à domicile Equipe à l'extérieur Score Chelsea Marseille 2-0 Marseille Chelsea 1-0 Marseille Manchester United 0-0 Manchester United Marseille 2-1 Marseille Arsenal 0-1 Arsenal Marseille 0-0 Marseille Arsenal 1-2 Arsenal Marseille 2-0 Marseille Manchester City 0-3 Manchester City Marseille 3-0

