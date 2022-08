Et si l'UEFA venait à sanctionner prochainement des poids lourds du football européen pour non-respect du fair-play financier ? Cette possibilité existe selon les informations du Times et elle concernerait notamment le PSG, l'OM, le FC Barcelone , la Juventus, l'Inter, la Roma ou Arsenal. En effet, l'UEFA a placé 20 clubs sous surveillance pour ne pas avoir respecté la fameuse règle des 30 millions d'euros de pertes sur les trois dernières années.

Si le PSG et l'OM risqueraient de simples amendes, d'après The Times, l'Inter Milan et la Roma pourraient faire face à une interdiction de recrutement. De leur côté, le Barça et la Juventus auraient refusé d'entamer des négociations sur le fair-play financier avec l'UEFA. Ces nouvelles informations viennent confirmer les révélations de L'Equipe. Le quotidien précisait samedi que l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) avait demandé aux deux rivaux du foot français de vite réduire la voilure pour éviter des sanctions qui pourraient être sportives à l'avenir.

En avril dernier, l'UEFA a annoncé sa réforme du fair-play financier en adoptant un système de "plafond salarial" pour les clubs à hauteur de 70% des revenus à partir de la saison 2025-2026. En cas de non-respect de ces règles, les sanctions iront de l'interdiction de recruter à des points de pénalité éventuels.

