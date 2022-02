Après la victoire nette (3-0) de son OM sur le terrain de Qarabag pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a profité de l'après-match pour rendre hommage à ses adversaires, qui ont fait preuve d'un fair-play remarquable . Alors que les Olympiens menaient 1-0 en première période, Ibrahima Wadji a devancé Mandanda sur un centre fort au premier poteau et catapulté le ballon dans les filets... de la main. Après concertation avec son entraîneur et son capitaine, le joueur a admis sa faute de lui-même à l'arbitre, parti pour valider le but.