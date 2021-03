Cela aide toujours d'avoir un joueur de classe mondiale comme Paul pour faire la différence et c'est ce qu'il a fait", s'est exclamé un Luke Shaw admiratif au coup de sifflet final. L'action était pour le moins confuse. Mais la finition ne l'était pas. Une petite feinte, un ballon malicieusement glissé dans le but milanais, et le tour était joué. Paul Pogba n'a pas tardé à être décisif. Il venait de revenir dans le groupe de Manchester United. Il était à peine entré en jeu sur la pelouse de San Siro. Mais il a tout de suite inscrit ce but, le seul d'une victoire (0-1) qui qualifie les Red Devils pour les quarts de finale après le nul concédé à l'aller (1-1 ). "", s'est exclamé un Luke Shaw admiratif au coup de sifflet final.

La performance est d'autant plus remarquable que Pogba manquait clairement de rythme. Le milieu français n'avait plus joué depuis le 6 février. Touché en fin de première période lors d'un match face à Everton (1-1), Pogba est resté absent des terrains durant un mois en demi en raison d'une blessure musculaire à une cuisse. Ole Gunnar Solskjaer n'a pas voulu prendre le risque de l'aligner dès le coup d'envoi. Face à l'incapacité de Manchester United à trouver l'ouverture dans la défense milanaise, l'entraîneur mancunien l'a lancé dès l'entame de la seconde période. Il a bien fait.

Paul Pogba (Manchester United) contre l'AC Milan - Ligue Europa 2020-21 Crédit: Getty Images

"Paul nous a manqué"

Pogba n'a pas seulement inscrit ce but qui change tout. Il a aussi rehaussé le niveau collectif d'une équipe loin d'être souveraine jusqu'ici face aux Milanais. Décisif et influent, l'ancien Turinois a rappelé à quel point sa présence était déterminante à Manchester United. "Paul nous a manqué, a concédé Solskjaer au coup de sifflet final. Il a été absent pendant près de deux mois, et un joueur comme Pogba manquerait à n'importe quelle équipe. Il est très important pour nous et il va nous faire beaucoup de bien. Il fait une très, très grande différence pour nous."

Le retour de Pogba, convoqué ce jeudi par Didier Deschamps pour les prochains matches de l'équipe de France , n'a pas seulement impressionné Manchester United. Ses adversaires aussi. En particulier Zlatan Ibrahimovic, dont l'entrée en seconde période n'a pas permis à Milan de renverser la situation. "Tout le monde sait à quel point il est fort, ce n'est pas un secret, a commenté le Suédois. Il n'est pas fort, il est très fort." Si même Zlatan le dit…

