Romelu Lukaku devance Bruno Fernandes, sacré meilleur buteur de la dernière édition de la Ligue Europa (8 buts), et Ever Bonega, vainqueur de la compétition avec le FC Séville. Jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021, Robert Lewandowski et Hansi Flick ont respectivement été élus meilleurs joueur et entraîneur UEFA de l'année.