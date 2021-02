La chaîne N1 a révélé l'information. Zlatan Ibrahimovic a fait l'objet d'insultes à caractère raciste, jeudi à Belgrade, lors du match des 16e de finale aller de la Ligue Europa qui opposait le Milan AC à l'Etoile Rouge. Selon les images diffusées vendredi montrant le joueur assis dans les tribunes du stade, on entend la voix d'un homme insultant à plusieurs reprises l'ex-Parisien le qualifiant notamment de " Balija (nom péjoratif donné aux Musulmans de Bosnie par les nationalistes serbes) puant ".

"L'Etoile Rouge condamne le plus vigoureusement les insultes adressées à Zlatan Ibrahimovic... et s'excuse pour ce qu'il a vécu dans notre maison", a indiqué le club serbe dans un communiqué cité par les médias locaux. L'Etoile Rouge va coopérer avec les autorités pour découvrir l'individu responsable de cet incident et insister pour qu'il soit sanctionné de manière adéquate, a ajouté le club.