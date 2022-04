En France, l'actualité du RB Leipzig est suivie de près. Parce que, comme depuis de nombreuses saisons, l'actuel quatrième de Bundesliga est composé de plusieurs joueurs tricolores ( Mohamed Simakan , Nordi Mukiele et Christopher Nkunku). Mais surtout parce qu'une victoire de la formation entraînée par Domenico Tedesco en Ligue Europa pourrait offrir un billet direct pour la prochaine édition de la Ligue des champions au futur troisième de Ligue 1. Les raisons ? Explications.

Quatre équipes sont encore en course pour remporter la C3 le 18 mai à Séville : Leipzig, les Glasgow Rangers (2e), l'Eintracht Francfort (9e) et West Ham (7e). Hormis la formation allemande, personne n'est en position de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Selon le règlement, si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la C1 via son championnat, alors il libère la place en Ligue des champions au troisième du pays qui figure en cinquième position à l'indice UEFA... à savoir la France.

Lepzig a donc encore trois journées de Bundesliga pour maintenir sa place dans le Top 4 et autant de matches pour remporter la C3. En 2020, le FC Séville avait remporté la compétition et fini quatrième de Liga. Une double performance qui avait permis au Stade Rennais de se qualifier directement en Ligue des champions . A un mois de la clôture de l'exercice 2021-22, les équipes en course pour la troisième place de L1 (Rennes, Monaco, Nice, Strasbourg voire Lens) vont suivre avec attention les résultats des partenaires de Christopher Nkunku.

