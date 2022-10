Ad

Nantes a touché deux fois les montants avant de constater les dégâts sur chacune des occasions allemandes. De quoi décourager Antoine Kombouaré et des Canaris déjà bien mal en point en championnat : "On est déçu, il y a de la colère car on doit faire beaucoup mieux, a constaté le coach. On parle de réalisme, d'efficacité c'est ce en quoi on doit apprendre de cette équipe de Fribourg. Ils ont six tirs cadrés et quatre buts et nous on a trois tirs cadrés et zéro but." Ce qui frappe, c'est aussi, et surtout, la façon dont Nantes a complètement baissé les bras. La défaite a viré à la fessée avec trois buts encaissés en 16 minutes.

Fribourg, facile vainqueur de Nantes en Ligue Europa Crédit: Getty Images

On encaisse un but qu'on ne peut pas encaisser

Le constat est sensiblement le même pour Monaco qui s'est littéralement écroulé. A sa main sur la pelouse de Trabzonspor durant la première demi-heure, les coéquipiers de Ben Yedder dominaient leur sujet. Puis, le trou noir complet. Trois buts encaissés en 13 minutes alors même que les Turcs n'avaient pas encore montré le bout de leur nez. Et c'est l'ASM qui s'est tirée une balle dans le pied. Toute seule comme une grande. Alexander Nübel en l'occurrence. Le portier, à aucun moment sous pression, a envoyé son dégagement sur l'infortuné Malang Sarr

Résultat, un but contre son camp improbable qui a fait basculer la rencontre. "On encaisse un but qu'on ne peut pas encaisser, a commenté un Philippe Clement, cinglant. C'est clair pour tout le monde, c'est clair pour Alex (ndlr : Nübel). (…) On a arrêté de jouer comme nous pouvons jouer. Et c'est une grande leçon aujourd'hui: quand on veut jouer un par un, forcer les choses, on ne joue pas bien."

Erreurs en pagaille

Entre l'erreur de marquage sur le deuxième but, l'interception manquée de Vanderson sur le quatrième, la glissade du Nantais Jean-Charles Castelletto, les fautes de main d'Alban Lafont, l'expulsion de Jean-Clair Todibo, des murs niçois et nantais qui s'effritent : les boulettes se sont enchainées pour offrir une soirée fiasco au foot français.

"En première période, on a effectué notre pire performance depuis le début de la compétition", résumait pourtant le coach du 11e du championnat tchèque, Slovacko. Mais ça n'a pas suffi à Nice… "On doit mener 3-0 à la mi-temps, rageait Lucien Favre après la rencontre. On mène 1-0, il faut tenir. C'est tout. Les deux buts encaissés sont évitables. C'est dur à digérer, c'est sûr."

Reste que Monaco et Nice ont encore leur destin en main, ce sera plus compliqué pour Nantes qui conserve, malgré tout, un infime espoir. Au regard de ce jeudi, c'est un petit miracle

Jean-Clair Todibo et Nice ont été bousculés par Slovacko Crédit: Getty Images

