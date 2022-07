Suivez PSG - Gamba Osaka en direct

48e - Les entrants du Gamba tentent de presser pour réduire le score.

46e - Une foule de changements côté japonais. Aucun pour les Parisiens. Takao a notamment remplacé Fukuoka en défense. Miura, Onose et Shoji sont également sortis.

46e - C'est reparti pour la seconde période de ce match amical entre le PSG et le Gamba Osaka !

Neymar lors du match amical PSG - Gamba Osaka Crédit: Getty Images

45e+2 - C'est la pause au Panasonic Stadium de Suita et le PSG mène 4-1 face au Gamba Osaka ! Paris domine nettement et Sarabia, Neymar, Messi et Nuno Mendes ont marqué. Kurokawa également.

45e+1 - 2 minutes de temps additionnel annoncé et une mauvaise relance au pied de Donnarumma dans l'axe. L'Italien s'en sort finalement sans dommage !

45e - Le gardien Higashiguchi, lui, demeure très performant devant sa cage et réalise de nouveau un bel arrêt !

44e - Les hommes de Tomohiro Katanosaka restent joueurs mais peinent de plus en plus sur le plan athlétique.

43e - ...pas de réel danger pour Higashiguchi et sa défense cette fois.

42e - Neymar et Sarabia attaquent encore et obtiennent un corner sur la droite...

41e - Remuant et disponible malgré la chaleur japonaise, Leo Messi confirme sa bonne forme physique.

Lionel Messi lors du match amical PSG - Gamba Osaka Crédit: Getty Images

39e - BUUUT POUR LE PSG !! MESSI porte le score à 4-1 ! Neymar file à gauche de la zone de vérité, temporise et profite de l'appel de Sarabia aux six mètres pour servir La Pulga, légèrement en retrait. L'Argentin marque facilement du gauche.

38e - Les Parisiens ont vite répondu au niveau du score et poussent de nouveau fort.

37e - BUUUT POUR LE PSG !! 3-1 grâce à NUNO MENDES. Dans l'axe à 30 mètres, Vitinha décale son compatriote portugais, discret jusque-là, sur la gauche de la surface adverse. Le piston conclut d'un tir parfait vers la lucarne opposée !

35e - Les hommes de Christophe Galtier se sont relâchés après leur second but et l'ont tout de suite payé.

34e - BUUUUUT POUR LE GAMBA OSAKA !! 2-1. KUROKAWA réduit le score très rapidement. Le piston gauche est en embuscade devant la cage de Donnarumma qui venait de réaliser un sauvetage sur sa ligne en plongeant après un centre rasant venu de la droite.

32e - BUUUT POUR LE PSG !! 2-0. Neymar transforme le penalty. Dans son pur style, le Brésilien prend son temps face à Higashiguchi et le trompe avec finesse. Le contre-pied est parfait.

30e - PENALTY POUR LE PSG ! Joliment lancé par Verratti à gauche de la surface du Gamba, Neymar provoque balle au pied et prend un coup évident. L'arbitre n'hésite pas.

29e - Les Parisiens ont fini par faire craquer la défense du Gamba et son solide gardien grâce au second but de Pablo Sarabia dans cette tournée nipponne.

28e - BUUUT POUR LE PSG !! 1-0. SARABIA ouvre le score. L'Espagnol suit au point de penalty après une nouvelle parade de Higashiguchi face à Messi, il pousse facilement le ballon au fond des filets !

27e - Hakimi perd à son tour un duel face à Higashiguchi ! Le Marocain déboule à droite de la surface adverse et tente sa chacne face au gardien qui ferme l'angle en sortant.

26e - Les débats reprennent avec des Parisiens qui poussent pour trouver la faille.

24e - Les 22 acteurs ont droit à une pause fraîcheur dans la chaleur d'Osaka ou plus précisément Suita.

23e - ...C'est Messi qui frappe directement ce coup franc en cherchant la lucarne sur la gauche de Higashiguchi. Sans succès car le ballon passe de peu à côté de la cible.

21e - Paris domine et pousse mais les joueurs du Gamba se battent. Hakimi fait les frais de leur hargne et subit un gros tacle. Coupe franc axial parisien à venir à 25 mètres...

20e - Pas de but pour le PSG ! Higashiguchi capte le ballon sur sa ligne sur une reprise du gauche à bout portant de Sarabia après un petit festival de Neymar sur la gauche de la zone de vérité !

19e - L'ancien Toulousain Shoji, international japonais qui avait joué la Coupe du monde en Russie, stoppe parfaitement Sarabia dans la surface du Gamba.

Moussa Dembélé (Lyon) taclé par Gen Shoji (Toulouse) Crédit: Getty Images

18e - Le Gamba reste sur 4 défaites de suite plus un nul en championnat. Il jouera gros samedi prochain contre le Kyoto Sanga.

17e - Sur le corner parisien suivant venu de la gauche, Vitinha place une reprise au second poteau mais rate nettement le cadre.

16e - Miura sauve le Gamba en taclant dans les airs aux six mètres devant Messi sur un centre de Sarabia venu de la droite !

15e - Neymar rate le coche face à Higashiguchi ! Servi au coeur de la surface adverse, le Brésilien tire du droit au sol et bute sur le réactif gardien d'Osaka !

14e - Les Japonais se montrent moins dangereux et Donnarumma peut se calmer. Ils réclamaient une faute peu évidente sur le corner précédent.

13e - Donnarumma se troue dans les airs aux six mètres ! Miura et Shoji sont contrés in extremis. Corner à gauche pour le Gamba maintenant !

12e - Le Gamba répond vite en passant sur la droite et obtient un second corner dans cette rencontre.

11e - Messi est servi dans l'axe à 20 mètres dans la course par Hakimi depuis la droite. L'Argentin frappe du gauche à ras de terre sur la droite de Higashiguchi qui capte sereinement le ballon.

10e - Le duo d'attaque parisien Neymar-Sarabia doit améliorer son entente. Hakimi revient bien dans son camp ensuite.

9e - Pas encore de réel danger pour Gigio Donnarumma mais l'Italien doit rester vigilant devant sa surface pour gérer la profondeur dans le dos de ses défenseurs.

8e - Les joueurs de Galtier font parler leurs qualités techniques. Messi en fait un peu trop et oublie Sarabia aux abords de la zone de vérité.

7e - Début de rencontre intense au Stade de Suita. Les locaux cherchent à répondre aux Parisiens.

6e - Pas de penalty pour le PSG ! Comme Messi un peu plus tôt, Neymar déboule dans la surface du Gamba et s'effondre lors du retour de deux défenseurs. L'arbitre ne voit cependant pas de faute sur le Brésilien qui a un peu tardé à frapper.

5e - Les champions de France confisquent le ballon dans cette entame de match mais font face à un bon pressing.

4e - Lancé sur la gauche du camp adverse par Vitinha, Messi accélère et entre dans la surface. Il frappe du gauche en angle fermé et bute sur Higashiguchi, bien placé au premier poteau !

4e - Les Parisiens s'en sortent proprement en relançant court. Ils portent le ballon au milieu de terrain.

3e - Les Japonais sont entrés fort dans la rencontre et pressent haut. Kimpembe et Marquinhos doivent suivre.

2e - Les joueurs du Gamba obtiennent très vite un premier corner sur la droite mais ne parviennent pas à en profiter.

1e - C'est parti pour ce 3e et dernier match amical de l'été du PSG au Japon face au Gamba Osaka !

11h59 - Patrick Mboma, formé au PSG et ancien joueur du Gamba Osaka, a fait le déplacement pour l'occasion et est salué par les fans japonais.

11h57 - Les joueurs et les officiels pénètrent sur la pelouse du Panasonic Stadium devant près de 40.000 spectateurs plus un joueur de piano.

11h55 - A noter que Frédéric Antonetti a entraîné le Gamba Osaka entre 1998 et 1999.

11h53 - Si les champions de France ont remporté leurs deux premières rencontres amicales au Japon, ils ont aussi manqué de repères défensifs dans leur nouveau système.

11h51 - Lionel Messi reste sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023 mais pourrait ensuite retourner au Barça. Les dirigeants catalans en rêvent.

11h48 - Le nouveau choach parisien a récemment confirmé que Donnarumma serait le gardien numéro 1 et Navas "sa doublure".

11h45 - Kylian Mbappé qui sera suspendu pour le Trophée des Champions dimanche prochain contre Nantes, commence donc sur le banc parisien en compagnie d'Arnaud Kalimuendo, en belle forme au Japon.

11h42 - Du côté du Gamba Osaka, ce sera un 3-4-3 avec Higashiguchi - Miura, Fukuoka, Shoji (ancien de Toulouse - Onose, Dawhan, Kurata, Kurokawa - Ishige, Suzuki, Meshino.

11h39 - Passons tout de suite aux compositions d'équipes en commençant par celle du PSG qui évoluera en 3-4-1-2 avec Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi - Sarabia, Neymar.

11h36 - Les hommes de Christophe Galtier défient ce lundi, le Gamba Osaka, 16e du championnat japonais qui comprend 18 équipes.

11h33 - Le PSG a débuté sa tournée nipponne par un succès 2-1 sur le Kawasaki Frontale puis un autre 3-0 sur les Urawa Reds.

11h30 - Les champions de France disputent ce lundi leur 4e match de préparation, le 3e lors de leur tournée au Japon.

Bonjour à tous et bienvenue sur l'app Eurosport pour suivre, en direct commenté, la rencontre amicale entre le PSG et le Gamba Osaka. Coup d'envoi à 12h00.

Neymar Crédit: Getty Images

