Après West Ham - MU (3-1) : L’impasse José Mourinho

Il y a des semaines qui donnent envie de rester sous la couette. Celle vécue par José Mourinho donnerait plutôt envie de tout quitter et partir loin, très loin. Le plus loin possible du marasme ambiant à Manchester United. Samedi, les Red Devils ont bouclé une semaine infernale où tout aura été de travers.

La semaine passée, les siens avaient raté le coche face à Huddersfield (1-1), entraînant des déclarations au lance-flammes de Paul Pogba. Face à cette mise en cause du Français, le Portugais avait réagi en le privant du statut de vice-capitaine. Puis est arrivée la Carabao Cup mardi soir et l’élimination piteuse face à Derby County (2-2, 7 tab 8). Une sombre histoire de story Instagram de Pogba, laissé en tribunes et, mercredi, les tabloïds anglais se régalaient des retrouvailles glaciales entre les deux hommes à Carrington.

Le reste de la semaine n’a tourné qu’autour des deux. Mais le mal est bien plus profond qu’un simple clash Mourinho - Pogba à United. La débâcle vécue samedi par les Red Devils sur le terrain de West Ham l’a prouvé. Et, des deux, c’est bien le Portugais qui est le plus en danger.

Vidéo - Peut-on réconcilier Mourinho et Pogba ? Hutteau décrypte 03:37

Sanchez absent et tentative de changements tactiques

Dans la capitale anglaise, l’entraîneur de MU avait pourtant tenté un coup de poker. Transparent depuis son arrivée, Alexis Sanchez était écarté du groupe. À sa place, c’est Anthony Martial qui faisait son retour dans le onze titulaire mancunien. Sans grande réussite tant le Français n’aura pas réussi à peser sur le destin d’un match cauchemardesque.

Si Paul Pogba était bien titulaire, comme promis par le Portugais, c’était aussi le cas du jeune Scott McTominay mais dans une position de défenseur central qui n’a pas tardé à poser problème. Tout comme le 5-3-2 choisi par Mourinho. Sans idée et sans agressivité, ses joueurs ont subi l’impact mis par les Hammers. La chance a même fini par les fuir lorsque le pauvre Victor Lindelöf a trompé un David de Gea pas irréprochable juste avant la mi-temps (43e). Regard noir et dans le vide, Mourinho avait compris que la situation était déjà irrattrapable.

"C’est sûr que je peux avoir des critiques à formuler", a-t-il expliqué après la défaite au micro de BT Sport. Elles se sont d’abord portées sur l’arbitrage, l’un des para-tonnerres les plus utilisés par Mourinho pour cacher certaines de ses faillites. Mais c’est bien dans l’attitude que les siens ont pêché. "Pour cette équipe qui est fragile mentalement, perdre 0-1 après 5 minutes est la plus mauvaise façon de commencer" a simplement évoqué l’homme aux deux Ligues des champions.

Tête dans les chaussettes et regard vers le bas, les joueurs de MU ont semblé incapables de se révolter. Et Mourinho incapable de leur redonner le moral. Si Marcus Rashford, buteur après son entrée en jeu, aurait pu réveiller les siens, ce fut l’inverse et la léthargie fut réelle pour les Red Devils. Faut-il y voir un signe de "lâchage" ? Difficile de l’affirmer mais ce qui est sûr, c’est qu’un ressort est clairement cassé. Le titre ? Il est déjà loin pour une équipe qui connaît là son pire début de saison depuis la saison 1989-90.

José MourinhoGetty Images

" Quelqu’un doit prendre une décision "

Ce n’est que septembre mais la crise est déjà réelle. Reste à savoir quelle sera désormais la décision d’Ed Woodward, le vice-président exécutif d'United. Une chose est sûre, quelque chose doit changer. C’est même la légende Rio Ferdinand qui l’a réclamée sur le plateau de BT : "Si ça continue comme ça, ce sera une des pires saisons de l’histoire du club. Quelqu’un doit prendre une décision, immédiatement".

À en croire beIN Sport outre-Manche, des contacts officieux auraient déjà été noués avec Zinedine Zidane. Mais il est sans doute trop tôt pour cela. La bête Mourinho est blessée mais elle ne risque pas d’abandonner. Sa prolongation de contrat effectuée l’hiver dernier lui offre une sécurité dont il ne disposerait déjà plus depuis longtemps s’il en était autrement. Cette semaine, les tabloïds anglais chiffraient à 26 millions le coût d’un licenciement du Portugais pour le club.

Pas difficile de comprendre comment MU se retrouve désormais dans l’impasse. Car, à l’évidence, Mourinho et son groupe ont rompu. Pas forcément de manière médiatique mais petit à petit. Le fameux cycle des trois ans semble avoir encore frappé : une première année d’ajustemement, une deuxième normalement auréolée de succès et une troisième où la rupture avec son vestiaire s’accentue. Les Red Devils n’ont même pas eu le bonheur de connaître la deuxième phase. Direction la troisième désormais. Avec une issue de plus en plus inéluctable, parfaitement résumée par Alan Shearer : "Je pense que Mourinho va perdre son emploi. Je ne le vois pas retourner la situation. Ils étaient mauvais du début à la fin. Trop lents, léthargiques et très pauvres". Tout est dit.