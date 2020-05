PREMIER LEAGUE - Ex-agent d'image de N'Golo Kanté, Nouari Khiari réclame de longue date de l'argent à l'international français, qui a déposé plainte contre lui pour escroquerie et abus de confiance en novembre. Le litige a franchi un nouveau seuil selon L'Equipe, qui explique samedi que Kanté a été assigné à comparaître devant le tribunal de Nanterre. Khiari s'estime floué de 3,8 millions d'euros.

Le litige dure depuis plusieurs mois. Il franchit un nouveau seuil. D’après le journal L’Equipe ce samedi, N’Golo Kanté a été assigné en justice par son ex-agent d’image, Nouari Khiari. Le milieu de terrain de Chelsea a récemment repris l’entraînement avec son club, dans l’optique du redémarrage le 17 juin prochain de la Premier League, après une mise en stand-by de trois mois due à la crise sanitaire. C’est devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’il devrait être amené à comparaître.

Khiari réclame 3,8 millions d'euros à l'international français, toujours d'après les informations de L'Equipe. Il estime notamment ne pas avoir reçu l'intégralité de ses émoluments dans le cadre de son contrat d'apporteur d'affaires, signé en 2016. Mais il accuse aussi Kanté de ne pas avoir satisfait à ses engagements auprès d'une association caritative. L'assignation aurait été remise le 11 mars au domicile français de Kanté, ainsi qu'au siège de son club londonien.

Premier League Après l'Allemagne, voici l'Angleterre : la Premier League reprendra le 17 juin HIER À 17:16

Kanté a porté plainte en novembre

Contacté par nos confrères, Me Yassine Maharsi, avocat de Nouari Khiari, a déclaré que "cette assignation (était) une suite logique et juridique" : "Plutôt que de fabuler devant la presse, M. Kanté devra dire vrai devant la justice. Il devra répondre du non-respect de ses engagements contractuels et indemniser, tant le préjudice financier que le préjudice moral de M. Khiari, lequel se chiffre en millions." Me Nadia Zrari, qui défend les intérêts de N'Golo Kanté, n'a quant à elle "pas souhaité faire de commentaire" selon le quotidien national.

Dans cette affaire, Kanté a porté plainte contre Khiari pour "escroquerie", "abus de confiance", "tentative d'escroquerie" et "exercice illégal de la profession d'agent sportif" en novembre dernier.

N'Golo Kanté (Chelsea) Crédits Getty Images

Football "Escroquerie", "abus de confiance" : Kanté porte plainte contre son agent d'image 27/11/2019 À 08:19