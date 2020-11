D'après les informations du Daily Mail et du Times, l'international anglais de 22 ans pourrait manquer un mois de compétition. Si la durée d'indisponibilité de Trent Alexander-Arnold était confirmée par Liverpool, alors Jürgen Klopp serait privé de son arrière droit pour le reste de la phase de poules de Ligue des champions qui se terminera le mercredi 9 décembre. En championnat, il devrait manquer les réceptions de Leicester et Wolverhampton les 21 novembre et 5 décembre.