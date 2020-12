Comme chaque année, le football bat son plein en Angleterre durant la période des fêtes de fin d'année. Mais la menace Covid-19 plane toujours, comme en témoignent les tribunes désespérément vides en raison des huis clos imposés et, bien sûr, la batterie de tests auxquels les acteurs de la Premier League sont très régulièrement soumis.

Par souci de transparence, les organisateurs du championnat anglais ont révélé ce mardi que, sur les 1 479 tests effectués entre le 21 et le 27 décembre au sein des clubs, 18 ont été positifs. Parmi eux se trouvent notamment le Gunner Gabriel et les Citizens Gabriel Jesus et Kyle Walker. Particulièrement touché par le virus, Manchester City a d'ailleurs vu son match contre Everton prévu lundi être reporté.