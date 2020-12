Avec les absences de Joël Matip, Virgil Van Dijk et Joe Gomez, Jürgen Klopp va devoir bricoler en défense centrale. Si Fabinho devrait poursuivre l'interim à ce poste plus défensif, Rhys Williams (19 ans) pourrait se voir offrir davantage de temps de jeu. A moins que Liverpool ne recrute d'ici-là. Selon The Sun, les champions d'Angleterre auraient coché les noms de deux jeunes défenseurs d'avenir : Perr Schuurs (Ajax, 21 ans) et Ozak Kabak (Schalke 04, 20 ans).