Avec seulement sept points et déjà trois revers en six journées de championnat d'Angleterre, Manchester United inquiète. Surtout après la défaite concédée mercredi soir sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir (2-1), l'adversaire le plus abordable de sa poule en Ligue des champions (ndlr : un groupe qui comprend aussi le PSG et Leipzig). En cas de nouvelle défaite samedi à Everton, Manchester United pourrait tomber à la 17e place de Premier League et battre un record de défaites datant de la saison 1989-1990. Ce qui serait inconcevable pour un club de ce statut.