Les jours se suivent et se ressemblent pour Mesut Özil à Arsenal. Le milieu international allemand n'a pas été retenu sur la liste des Gunners en Premier League, mardi, ce qui renforce encore plus les interrogations quant à son futur avec le club londonien où il sera en fin de contrat en juin 2021. Les formations anglaises avaient jusqu'à 15h, ce mardi, pour donner leur liste définitive. Le milieu offensif n'avait pas non plus été retenu par Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, pour la Ligue Europa.