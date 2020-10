En effet, Wesley Fofana, natif de Marseille et qui a évolué dans des clubs du Bouches-du-Rhône avant de débuter sa formation à Saint-Etienne, a annoncé qu'il se verrait bien un jour évoluer avec le club phocéen. "Ça restera toujours un rêve de jouer à l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas un jour, on ne sait jamais", a-t-il déclaré. "Quand j'étais jeune c'était l'OM, après c'était Saint-Etienne parce que j'ai tout vécu là-bas. Mon rêve c'est de taper le plus grand, le plus haut. Jouer au Vélodrome avec l'ASSE, devant ma famille, dans ma ville, ça a été quelque chose d'incroyable" a-t-il ajouté.