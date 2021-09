Le très sérieux quotidien généraliste portugais, Jornal de Noticias , a révélé l'information ce lundi. Cristiano Ronaldo a été victime d'une escroquerie au Portugal dont le préjudice est estimé à quelque 300 000 euros. Les faits se sont déroulés entre février 2007 et juillet 2010. Le nouveau joueur de Manchester United s'est fait escroquer par une employée d’une agence de voyages à qui il avait confié ses cartes bleues et ses codes.

Cette employée, qui travaillait pour la société Geostar (ndlr : l'entreprise a pour but d'assurer les déplacements des joueurs de football, ainsi que leurs familles) a réservé plus de 200 voyages que n'aurait pas effectués le quintuple Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo n'aurait pas été la seule victime : son agent Jorge Mendes , Nani et Manuel Fernandes se seraient également faits escroquer pour un montant total de quelque 350.000 euros.