Le football est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes et Anfield a magnifiquement remis le ballon rond à sa place, mardi lors du choc de Premier League entre Liverpool et Manchester United. Autrement dit, le football ne vaut pas grand-chose en cas de drame, comme celui vécu en ce début de semaine par Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or portugais et sa compagne Georgina Rodrigez ont eu la douleur de perdre un de leurs enfants , mort à la naissance.