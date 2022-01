Ce pouvait être un tournant. Romelu Lukaku l’a raté dans les grandes largeurs. Deux semaines après ses déclarations qui avaient mis le feu au sein des Blues , l’attaquant de Chelsea tenait face à City l’occasion parfaite pour se racheter. Ce fut un long calvaire pour le Belge, pris en tenaille par la paire Laporte-Stones. Et dominé, comme les siens, par des Citizens lancés à pleine balle vers le titre

Dans ce choc, l’homme recruté pour faire passer un palier à l’attaque des Blues a pris l’eau. 21 ballons touchés, aucun tir cadré, aucun duel aérien remporté, du déchet technique et l’impression de ne jamais réellement peser sur les débats. Une prestation qui n’a pas contribué à rassurer Thomas Tuchel sur l’apport de "Big Rom" chez le champion d’Europe.

"Parfois, il doit faire le travail lui aussi, a avancé Tuchel en conférence de presse. Il a eu beaucoup de pertes de balle et d'énormes occasions. Bien sûr, nous voulons le servir, mais il fait partie de l'équipe. La performance devant en première mi-temps... Nous pouvons faire beaucoup, beaucoup mieux". Là où Chelsea avait remporté la C1 en brillant par son jeu de transition tranchant et éclair, il semble avoir disparu depuis quelques semaines.

"Nous avons eu huit ou neuf occasions de transition et sur ces occasions, nous n'avons pas eu une touche dans la surface, a encore regretté Tuchel. Je n'ai aucun problème avec le fait que l'on manque des occasions et, bien sûr, on n'en a pas beaucoup dans les matches de haut niveau. Nous aurions pu en avoir beaucoup plus. Les pertes de balle ont été trop précoces et trop faibles. La prise de décision n'était pas au niveau dont nous avons besoin".

