Ce n'est plus une surprise pour personne : Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich cet été . A un an de la fin de son contrat, l'attaquant polonais veut tourner la page de ses années en Bavière. Mais si le candidat principal pour recruter le buteur de 33 ans était le FC Barcelone, Mundo Deportivo explique dans son édition du jour qu'un club veut venir jouer les trouble-fête : le Chelsea de Thomas Tuchel.

Les Blues voudraient en effet profiter d'un départ à venir de Romelu Lukaku , en situation de mal-être à Londres et proche d'un retour à l'Inter Milan, pour recruter Lewandowski comme remplacement. L'entraîneur allemand aurait fait du Polonais sa priorité en attaque, et pour cause : le deuxième du dernier Ballon d'Or coche les cases recherchées par le tacticien, à savoir un 9 redoutable devant les cages mais habile avec le ballon.

Passer par le club avant de négocier avec le joueur

Problème pour le moment : Lewandowski ne veut discuter qu'avec les Blaugrana, et veut évoluer au Camp Nou la saison prochaine, loin du Bayern qu'il juge irrespectueux à son sujet . Dès lors, le média catalan explique que la stratégie de Chelsea est de se montrer plus attractif aux yeux du Bayern Munich. Les Blues seraient ainsi prêts à formuler une offre de 50 millions d'euros aux Bavarois pour racheter la dernière année de contrat de l'expérimenté attaquant, une somme sur laquelle le club catalan ne pourrait pas s'aligner.

Chelsea et Tuchel comptent donc sur un conflit entre la volonté du joueur et le raisonnement financier du club pour attirer Robert Lewandowski en Premier League. Si le Polonais ne veut discuter qu'avec le Barça, et que le Bayern ne veut négocier qu'avec Chelsea, la suite de cette histoire risque d'être particulièrement intéressante à suivre. Car, on a tendance à l'oublier un peu vite, mais l'ancien de Dortmund est encore officiellement sous contrat avec le champion d'Allemagne, et n'est donc pas libre de s'engager où il le souhaite.

