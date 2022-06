Et si Liverpool anticipait déjà l'après- Sadio Mané ? Alors que l'attaquant international sénégalais a fait l'objet d'une deuxième offre du Bayern Munich refusée par les Reds (ndlr : environ 35 millions d'euros), le média anglais The Athletic révèle jeudi que le club entraîné par Jürgen Klopp a trouvé un accord avec Darwin Nuñez , l'attaquant international uruguayen de Benfica. Cette saison, le joueur de 22 ans, passé par Peñarol et Almeria, a marqué 34 buts toutes compétitions confondues, attisant les convoitises des plus grands clubs d'Europe et notamment du PSG.

Ad

Cependant, le deuxième de Premier League semble avoir été plus rapide sur ce dossier mais doit encore trouver un accord avec le club lisboète. Ce jeudi matin, le journaliste Fabrizio Romano annonçait que les Reds s'apprêtaient à transmettre une offre de 80 millions d'euros plus des bonus à Benfica. De son côté, la formation portugaise espère récupérer 100 millions au total (80 millions + 20 millions de bonus), précise The Athletic.

Premier League Milner prolonge avec Liverpool 06/06/2022 À 14:55

D'après le média portugais Record, Darwin Nuñez aurait une préférence pour Liverpool, une équipe qu'il a affrontée cette saison en quarts de finale de Ligue des champions. En marge du match retour, Jürgen Klopp avait dit tout le bien qu'il pensait de l'Uruguyen. "C'est un très bon garçon, je le connaissais avant, bien sûr, mais il a bien joué contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition, a-t-il indiqué. S'il évite les blessures, il fera une belle carrière." Une carrière qui pourrait bientôt prendre encore plus d'ampleur avec une signature à Liverpool.

"L'obsession Zidane du PSG ralentit tout son mercato"

Premier League Ronaldo : "Je ne suis pas les records mais les records me suivent" 03/06/2022 À 16:22