Après avoir allumé l'incendie, Romelu Lukaku a décidé de l'éteindre lui-même ce lundi. Mis de côté dimanche pour le choc face à Liverpool (2-2), le buteur de Chelsea a bien rencontré Thomas Tuchel, son entraîneur, pour revenir sur ses propos accordés à Sky Italia il y a quelques semaines, mais dont l'entretien a été publié ces derniers jours. Il y expliquait notamment son amertume concernant son départ l'Inter Milan, ou encore son mécontentement de sa situation actuelle à Chelsea.

Selon la presse britannique, la rencontre entre les deux hommes a été "positive" et "productive". "Big Rom" aurait notamment confié ses regrets concernant ses propos, souhaitant réintégrer au plus vite l'équipe, et si possible pour affronter Tottenham mercredi. Le joueur pourrait même être poussé par ses dirigeants à faire des excuses publiques, notamment pour calmer la gronde des supporters. Sky Italia parle d'un possible communiqué mardi.

Si les braises sont encore vives, Lukaku tente de calmer le feu provoqué par son interview. Malgré certaines rumeurs, un départ de l'international belge cet hiver est donc totalement à exclure. "C'était trop gros, ça a fait beaucoup de bruit. C'était trop proche du match. J'ai donc décidé de protéger la préparation du match et c'est pour cela qu'il n'est pas là", s'était justifié Thomas Tuchel dimanche après-midi pour expliquer l'absence de son attaquant. On oublie tout et on recommence ?

