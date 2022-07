Si Kylian Mbappé a prolongé son contrat à Paris, cet été pourrait bien être de celui des grands bouleversements chez les stars du ballon rond. Erling Haaland a déjà quitté Dortmund pour Manchester City, l'avenir de Neymar est très flou, Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich, que Sadio Mané a rejoint. Et voilà que Cristiano Ronaldo pourrait entrer dans la danse… ou plutôt le jeu de chaises musicales.

A en croire The Times, l'attaquant portugais a en effet demandé aux dirigeants de Manchester United de le libérer en cas d'offre satisfaisante reçue cet été. L'ancien joueur du Real Madrid dispose encore d'un an de contrat avec les Red Devils, qu'il avait retrouvés l'été dernier. Mais le quotidien britannique indique que "CR7" veut continuer à disputer la Ligue des champions jusqu'à la fin de sa carrière.

Paris peut-il se séparer de Neymar ? "Il est tout simplement hors marché"

19 saisons de suite en C1 pour Ronaldo

Problème, MU ne s'est qualifié que pour la Ligue Europa, compétition que l'intéressé n'a jamais disputée. Et l'homme qui compte cinq C1 dans l'armoire à trophées n'est visiblement pas pressé de la découvrir. Le joueur de 37 ans a pris part à… 19 campagnes de suite dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, soit depuis son départ du Sporting Portugal en 2003. The Times précise que Ronaldo se voit encore jouer durant trois ou quatre ans au plus haut niveau. Et donc en Ligue des champions.

Une information qui confirme des rumeurs apparues assez tôt dans l'été . On disait le Portugais peu satisfait des ambitions mancuniennes sur le marché des transferts. Mais le mal est peut-être plus profond.

